Ca sĩ Khánh Thy hát "Mười chín tháng tám" trên sóng trực tiếp - Ảnh: Cắt từ clip

* Ca sĩ Khánh Thy xin lỗi vì hát quên lời trên sóng trực tiếp



Ngày 3-9, ca sĩ Khánh Thy gửi lời xin lỗi tất cả ê kip và khán giả vì hát quên lời, chênh phô, nhiều lần nhìn vào ca từ chép trên tay gây cảm giác thiếu chuyên nghiệp khi hát trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh - truyền hình Hà Nội tối 2-9.

"Cho em gửi lời xin lỗi tất cả ê kip, anh chị em nghệ sĩ và khán giả. Lời xin lỗi từ đáy lòng. Nó cũng là bài học em nghĩ là đắt giá nhất trong cuộc đời" - cô viết. Nữ ca sĩ còn tự động viên bản thân là lần này làm chưa tốt thì cần cố gắng, phấn đấu thêm.



Trong chương trình, ca sĩ Khánh Thy thể hiện ca khúc Mười chín tháng tám (sáng tác: nhạc sĩ Xuân Oanh).

* Chu Thúy Quỳnh phủ nhận tin kiện đàn chị Lương Bích Hữu

Sáng 3-9, Chu Thúy Quỳnh - người hát thành công ca khúc Xem như em chẳng may - phủ nhận tin đồn cô định kiện ca sĩ Lương Bích Hữu - người mới hát ca khúc này trong chương trình Ca sĩ mặt nạ. Màn thể hiện của Lương Bích Hữu gây sốt những ngày qua.

Chu Thúy Quỳnh (trái) và Lương Bích Hữu - Ảnh: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp

Chu Thúy Quỳnh cho biết bài hát Xem như em chẳng may không phải là của riêng cô và cô cũng rất hâm mộ Lương Bích Hữu, "mang ơn còn không hết" khi đàn chị chọn ca khúc này để lên truyền hình. Cô cũng lên án những người tung tin đồn này trên mạng xã hội TikTok, cho rằng vì muốn gây chú ý mà họ đã bịa đặt, làm ảnh hưởng đến cô.



Chu Thúy Quỳnh khẳng định cô muốn làm nghệ thuật nghiêm túc chứ không muốn dính đến những ồn ào không đáng có.

* Timothee Chalamet mặc hở lưng trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice

Một trong những khoảnh khắc "viral" nhất thảm đỏ Liên hoan phim Venice là khi tài tử Timothee Chalamet mặc phá cách với bộ đồ hở lưng màu đỏ, phá vỡ rào cản giới tính trong thời trang. Anh là diễn viên phim Bones and All, dự tranh giải Sư tử vàng.

Tài tử Timothee Chalamet trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2022 - Ảnh: GETTY

Bones and All nhận được tràng pháo tay dài 10 phút khi trình chiếu tại Venice. Bộ phim là sự tái hợp của Timothee Chalamet và Luca Guadagnino, cặp diễn viên - đạo diễn của phim Call Me By Your Name.

Bên cạnh Chalamet, lâu nay các ngôi sao nam theo đuổi phong cách thời trang phi giới tính gồm có Harry Styles, Billy Porter, Lil Nas X, A$AP Rocky. Họ mặc trang phục có yếu tố nữ tính hoặc mặc hẳn đầm dạ hội lộng lẫy lên thảm đỏ, bìa tạp chí, lúc biểu diễn.

* Pink Venom của BLACKPINK bị đài quốc gia Hàn cấm phát sóng

Ngày 3-9, Đài KBS (Hàn Quốc) thông báo cấm phát sóng MV Pink Venom của nhóm nhạc BLACKPINK vì ca từ bài hát vi phạm quy định về quảng cáo.

Ca từ của Jennie và Lisa (BLACKPINK) có nhắc tên thương hiệu - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bài hát đề cập đến tên thương hiệu. Trong ca từ của Jennie và Lisa có nhắc đến hai thương hiệu thời trang mà họ là người đại diện: Chanel (trong lời bài hát là "Coco", tên người sáng lập hãng) và Celine.



Thông tin không khiến người hâm mộ BLACKPINK phải bất ngờ. Lâu nay, Đài KBS vốn nổi tiếng là có nhiều quy tắc nghiêm ngặt về việc phát sóng các sản phẩm âm nhạc, do đây là đài quốc gia với đối tượng người xem thuộc mọi lứa tuổi. BLACKPINK từng có hai ca khúc bị KBS cấm là Kill This Love và Boombayah.

* Phim hài "Môn phái võ mèo" gây sốt dịp lễ

Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó là phim hoạt hình hài dành cho thiếu nhi nhưng cũng được người lớn đón nhận nhiều trong dịp lễ 2-9 này. Sau gần ba ngày chiếu, phim đã thu gần 12 tỉ đồng, đứng nhất phòng vé Việt Nam.

Hình ảnh phim Môn phái võ mèo - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Là một bộ phim gia đình, Môn phái võ mèo cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều gia đình nghệ sĩ Việt như gia đình Lý Hải - Minh Hà, gia đình đạo diễn Võ Thanh Hòa, gia đình hot girl Mi Vân...



Phim zombie Việt Nam Cù lao xác sống cũng thu hơn 7 tỉ đồng và đứng thứ hai. Ngược dòng thời gian để yêu anh, phim hài tình cảm của Thái Lan, đứng thứ ba với 2,7 tỉ đồng. Phim bom tấn Hàn Quốc Hạ cánh khẩn cấp đã hạ nhiệt phòng vé nhưng vẫn đứng thứ tư. Bản chiếu mới của Người Nhện: Không còn nhà không còn là tâm điểm của phòng vé nhưng vẫn trong top 5.