Ca nhiễm Omicron đầu tiên nhập cảnh Nội Bài: Hà Nội kiểm soát người nhập cảnh như thế nào?

Theo đó, thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2022, không áp dụng đối với các trường hợp đã nhập cảnh và đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế theo quy định trước ngày văn bản này được áp dụng.

Cụ thể: Đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19:

- Trong 3 ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh, người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú (gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất, kinh doanh,...).

- Không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú.

- Chủ động liên hệ, khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh.

- Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều:

- Cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7.

- Nếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày; trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định.

Riêng với người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ đang mang thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế), được cách ly cùng cha/mẹ/người chăm sóc.

Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly cùng sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm Covid-19; phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đối với người nhập cảnh.

Hà Nội cho phép người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà 3 ngày

Về yêu cầu chung đối với người nhập cảnh, UBND thành phố yêu cầu luôn thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Việc vận chuyển người nhập cảnh từ cửa khẩu về nơi lưu trú cần thực hiện nghiêm quy định 5K, phương tiện vận chuyển hạn chế dừng đỗ dọc đường. Trường hợp phải dừng đỗ dọc đường thì thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Người nhập cảnh chủ động liên hệ, khai báo thông tin với Y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nhập cảnh.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ sân bay, cửa khẩu về địa phương bảo đảm công tác an ninh, an toàn phòng, chống dịch.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp với các lực lượng Công an, Y tế... kiểm tra, rà soát, kiểm dịch y tế quốc tế theo đúng quy định đối với những người nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không Nội Bài.

Khi hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu Nội Bài có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, bất thường... báo cáo ngay cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội để phối hợp xử lý theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện quản lý, giám sát việc theo dõi sức khỏe, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và theo dõi y tế sau cách ly y tế tại nhà đối với người nhập cảnh, không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron, là người nhập cảnh về từ Anh, hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Hành khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Ngày 21/12, kết quả giải trình tự gene lần 2 của người này xác định mang biến chủng Omicron (B.1.1.529).

Hiện Bộ đang tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19 nói chung và khả năng nhiễm biến chủng Omicron nói riêng. Bộ khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 và tiêm chủng đầy đủ.