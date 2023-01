“Cả một trời” trải nghiệm xuân hấp dẫn tại miền Nam dịp Tết này

Tây Ninh - tưng bừng Hội xuân Núi Bà, ra mắt hàng loạt công trình, trải nghiệm mới

Tây Ninh lâu nay vẫn được biết tới với nhiều điểm du lịch tâm linh hút khách bậc nhất Việt Nam, trong đó có Khu du lịch núi Bà – Sun World Ba Den Mountain.

Quần thể tâm linh trên đỉnh Núi Bà

Núi Bà Đen không chỉ nổi tiếng là "Nóc nhà Nam Bộ", mà còn là ngọn núi thiêng gắn với nhiều huyền tích. Và tới Núi Bà, bên cạnh việc chiêm bái cầu bình an tài lộc đầu năm mới tại quần thể các chùa Núi Bà, Tết này, đến với Sun World Ba Den Mountain, du khách sẽ được trải nghiệm tuyến cáp treo mới Tâm An kết nối thẳng từ Chùa Bà lên đỉnh núi – nơi có quần thể các công trình tâm linh uy nghi, kỳ vĩ như Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Trung tâm triển lãm Phật giáo dưới chân tượng- nơi trưng bày những phiên bản mô phỏng nhiều tác phẩm Phật giáo kinh điển, trong đó có nhiều pho tượng nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, tại khu vực Đại sảnh mái vòm tầng 1 của khu triển lãm, du khách có cơ hội tìm hiểu và khám phá về vũ trụ trong quan niệm của Phật giáo thông qua công nghệ chiếu phim video mapping với các thiết bị trình chiếu, âm thanh hiện đại hàng đầu thế giới.

Một công trình mới toanh sẽ ra mắt du khách dịp Tết này trên đỉnh Bà Đen đó là Cột kinh Bát Nhã tâm kinh, được đặt tại khu vực trung tâm của quần thể các công trình kiến trúc tâm linh trên đỉnh Núi Bà Đen.

Công trình gồm 5 trụ kinh bằng đá granite đen kim sa, điêu khắc tâm kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng, trong đó, trụ kinh lớn nhất có đường kính 2m và cao 19.8m, 4 trụ nhỏ đường kính 1.6m cao 9m. Với các đế trụ cột kinh được bắt đầu từ khu giảng pháp đường dưới lòng đất và đỉnh của cột kinh cao nhất vươn lên khỏi lòng đất, tạo nên một điểm nhấn ở trung tâm của đài phun nước tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cụm cột kinh trên đỉnh thiêng sẽ trở thành một biểu tượng mới của miền biên viễn, để mỗi Phật tử, du khách hướng về khi muốn tâm tĩnh, lòng an.

Đặc biệt, ngày 4 Tết Nguyên Đán (tức 25/1/2023), tại Sun World Ba Den Mountain cũng sẽ khai mạc Lễ hội Xuân núi Bà Đen lớn bậc nhất trong năm của người dân Tây Ninh. Theo đó, bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như biểu diễn lân sư rồng, trống hội, ngày khai mạc Hội Xuân năm nay còn có chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và màn bắn pháo hoa rực rỡ đón xuân về. Đây được xem là khoảng thời gian đẹp nhất dành cho du khách để khám phá văn hoá tâm linh tại Tây Ninh.

Phú Quốc - phiêu lưu nơi thị trấn Hoàng Hôn - điểm đến mới của thế giới

Là "ngôi sao mới nổi" trên bản đồ du lịch nội địa, một trong 25 hòn đảo tốt nhất thế giới bình chọn bởi tạp chí du lịch danh tiếng Travel & Leisure, Phú Quốc cũng là một trong những điểm đến lý tưởng cho chuyến đi đầu năm. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán còn là thời điểm Phú Quốc đương độ "xuân thì" đẹp và đầy sức sống nhất từ tiết trời, khí hậu cho đến cảnh quan, thiên nhiên.

Thị trấn Hoàng Hôn - điểm đến mới của thế giới đẹp mộng mị trong ánh chiều tà

Thời gian gần đây, du lịch Phú Quốc cũng đã đồng loạt "trình làng" không ít những "bom tấn", một trong số đó phải kể đến Thị trấn Hoàng Hôn với phong vị Địa Trung Hải lãng mạn, nơi tình yêu - nghệ thuật thăng hoa và được ví như điểm đến mới của thế giới.

Đến với Thị trấn Hoàng Hôn những ngày đầu năm mới, du khách sẽ được thỏa sức check-in cùng đài phun nước King of The Sun, tháp đồng hồ Central Village hay các bức tranh tường 3D sinh động thu hút ánh nhìn, góc phố đa sắc màu với những bức tường nhuốm màu thời gian mà chỉ cần… giơ máy lên là có ngay hình đẹp.

Đặc biệt, show diễn Kiss The Stars sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện được thực hiện trên màn nước biển hàng đầu châu Á, với sân khấu đặt ngay trước Cầu Hôn - biểu tượng du lịch sắp ra mắt cũng đã "lên sóng" phục vụ du khách vào 19h00 hàng ngày với giá vé chỉ từ 250.000 đồng. Đáng chú ý, trong 3 ngày từ 23/1 - 25/1 (mùng 2-4 Tết) sẽ có thêm những màn pháo hoa rực rỡ được "trình diễn" tại sân khấu của Kiss The Stars.

Kiss The Stars - show diễn đa phương tiện trên màn nước biển lớn hàng đầu khu vực

Cùng với đó, Hòn Thơm với tổ hợp giải trí Sun World Phu Quoc cũng đã "sửa soạn" diện mạo lộng lẫy đón các vị khách đến thưởng lãm hòn đảo trác tuyệt. Với ý tưởng "Khởi xuân Vui - Vạn điều May", Sun World Phu Quoc sẽ dành tặng các du khách gần xa những lời chúc năm mới nhiều an nhiên và bình an đồng thời hướng đến tôn vinh văn hóa truyền thống qua việc trang hoàng quần thể với hình ảnh "nụ cười xuân" bằng những chất liệu dân gian quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, dưa hấu, mai, đào đông, nón lá, tre…

Đà Lạt - sắc xuân trên những cánh mai anh đào

Theo công bố mới nhất từ Booking.com, trong số 10 điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp Tết; Đà Lạt bất ngờ là cái tên vươn lên dẫn đầu. Một minh chứng cho độ "hot" của thành phố ngàn hoa, đặc biệt là với nhóm du khách trẻ. Dịp Tết này cũng đang là thời điểm mai anh đào đua nhau nở rộ tại Đà Lạt. Bởi vậy, du khách cũng có thể dễ dàng bỏ túi cho mình những bộ ảnh lãng mạn, ngập tràn không khí thanh xuân không hề thua kém những thước phim Hàn Quốc hay Nhật Bản.

TP.HCM - điểm hẹn của sự sôi động

Đến với TP.HCM những ngày đầu năm mới, du khách gần xa không nên bỏ qua cơ hội ghé thăm đường hoa Nguyễn Huệ. Dịp Tết năm nay sẽ là lần đầu tiên đường hoa Nguyễn Huệ dài hơn 600m mở cửa tự do đến 8 ngày từ 19-1 tới 26-1 (mùng 5 Tết). Đường hoa sẽ được trang hoàng bởi 88 loại hoa, gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, hơn 300 m2 cỏ… đem tới diện mạo ấn tượng cho cột mốc kỷ niệm 20 năm công trình này.

Lên núi, xuống biển, đến với đô thị phồn hoa hay tham quan những vùng cao nguyên mát lạnh và ngập tràn hoa cỏ mùa xuân… tất cả đều xứng đáng là một trong những trải nghiệm đáng để thử cho dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng dù lựa chọn chuyến đi nào thì "bộ sưu tập" những điểm du xuân tại miền Nam với những điểm đến độc đáo bậc nhất cả nước như Tây Ninh hay Phú Quốc chắc chắn sẽ đem đến những ngày đầu năm thật may mắn, nhiều hứng khởi!