"Búp bê nước Mỹ" Anya Taylor-Joy bị chỉ trích kịch liệt vì khoe hậu trường o ép vòng eo nhìn là thấy bí thở

Vào ngày 26/2, Anya Taylor-Joy tỏa sáng với diện mạo đẹp như công chúa tại sự kiện quảng bá phim Dune: Part Two ở New York, Mỹ. Nữ diễn viên 28 tuổi diện chiếc váy lộng lẫy, để mái tóc vàng xù bông như công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Tuy nhiên bức ảnh hậu trường trên trang cá nhân của Anya Taylor-Joy đã khiến nữ diễn viên bị "ném đá" kịch liệt. Trong ảnh, nàng "búp bê nước Mỹ" diện corset, siết eo nhỏ đến mức khó tin. Chiếc corset này chính là bí kíp giúp Anya Taylor-Joy có được vóc dáng đồng hồ cát hoàn hảo trên thảm đỏ sự kiện. Nhưng vô số netizen đã chỉ trích Anya Taylor-Joy cổ súy cho việc làm đẹp theo phương pháp cực đoan như xu hướng nhịn ăn và ép mình vào chiếc corset chật chội để có những đường cong lý tưởng.

Bức ảnh Anya Taylor-Joy diện corset o ép vòng eo nhỏ khó tin khiến cô bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội

Chiếc corset o ép vòng eo chính là bí quyết giúp nàng "búp bê nước Mỹ" có vóc dáng đồng hồ cát ấn tượng tại sự kiện quảng bá phim Dune: Part Two

Phần bình luận bức ảnh đã biến thành "bãi chiến trường" với vô số ý kiến gay gắt: "Chúng ta đừng bình thường hóa chuyện bỏ đói bản thân được không?", "Nhìn rất khó chịu và đau đớn", "Đã kỳ vọng nhiều hơn ở bạn, gầy gò không hay ho đâu", "Anya à, tôi yêu bạn nhưng xin đừng đăng những thứ có thể gây nguy hại đến người hâm mộ trẻ tuổi", "Tôi tin bạn là 1 cá nhân xuất sắc và đại diện cho những điều tích cực. Tuy nhiên hình ảnh này không hề có lợi cho sức khỏe"...

Nhưng bên cạnh đó, có không ít ý kiến bênh vực Anya Taylor-Joy vốn có thân hình gầy tự nhiên và cô không hề cổ súy cho vấn nạn ăn kiêng ép dáng quá đà. Người hâm mộ cũng ủng hộ "búp bê nước Mỹ" mặc bất kỳ thứ gì cô muốn mà không bị người khác lên án.

Nhiều người hâm mộ bênh vực nữ diễn viên sinh năm 1996 vốn có thân hình gầy gò và cô không cổ súy cho vấn nạn nhịn ăn ép cân

Anya Taylor-Joy sinh năm 1996 tại Mỹ, cô bắt đầu bước chân vào làng điện ảnh từ năm 2013. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Bóng Ma Anh Quốc, The Menu, The New Mutants... và đặc biệt là Gambit Hậu. Anya Taylor-Joy có vẻ ngoài lộng lẫy và vô thực như nhân vật bước ra từ cổ tích. Nhờ ngoại hình ấn tượng, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang.

Nguồn: Instagram, Page Six