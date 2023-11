"Búp bê cổ trang" Hoa ngữ cực xinh ở phim mới, "gấp đôi visual" vì bạn diễn cũng đẹp như xé sách bước ra

Mới đây, bộ phim Đại Phụng Đả Canh Nhân đã phát hành loạt ảnh nhân vật. Dĩ nhiên, nhan sắc của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là tâm điểm của sự chú ý. Trong khi Vương Hạc Đệ gây ấn tượng với phong thái uy vũ, Điền Hi Vi lại khiến khán giả "xỉu up xỉu down" vì vẻ đẹp ngọt ngào của mình.

Vai nam chính Hứa Thất An được giao cho Vương Hạc Đệ

Điền Hi Vi vào vai Lâm An công chúa, nữ chính của bộ phim

Dạo quanh các trang mạng xã hội, không khó để thấy cư dân mạng đang để lại những bình luận rất tích cực: - Hóng bộ này phết nha, cảm thấy 2 bạn này nhan sắc cân xứng nè. - Góc máy, bối cảnh, màu phim ưng ý quá cơ. Lại phải lót dép mong mỏi từng ngày. - Nhìn anh Bảy cưng quá, bắt đầu hóng phim rồi đó. - Tạo hình đẹp rồi, giờ chỉ chờ xem diễn xuất với kịch bản chuyển thể có mượt không thôi chứ cậu Đệ sau Thương Lan Quyết thấy diễn xuất không tiến bộ lắm. - Bên nào mắt bé hơn ta chọn bên đó gần ống kính, trông mặt sẽ cân đối... Canh góc quay để che khuyết điểm cho diễn viên, không giống như phim vừa rồi làm cậu mặt lệch càng thêm lệch. - Điền Hi Vi trông xinh nhỉ, bạn này đóng cổ trang rất hợp.

Cho những ai chưa biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An, người vốn là một cảnh sát ở thời hiện đại bỗng xuyên không đến một thế giới phong kiến tồn tại những thế lực siêu nhiên. Ngay từ khi bắt đầu đặt chân đến thế giới mới, Hứa Thất An đã lâm vào nghịch cảnh. Thế nhưng sau cùng, anh ta lại viết lên một hành trình đầy tính truyền kỳ.

Đại Phụng Đả Canh Nhân không chỉ là một bộ phim huyền huyễn bình thường mà còn khai thác đề tài trinh thám. Đây là một dự án cực kỳ đáng mong chờ với chất lượng nguyên tác được đánh giá cao. Ngoài ra, cho những ai chưa biết thì đội ngũ sản xuất Đại Phụng Đả Canh Nhân chính là ekip đã góp phần tạo nên thành công cho Ở Rể và Khanh Khanh Nhật Thường.