Bùng nổ tranh cãi: Mbappé lơ đẹp cái bắt tay của Kanté, tuyển Pháp ê hề drama 2 ngày trước World Cup 2026

Chỉ một cái bắt tay không rõ ràng cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Những giờ qua, người hâm mộ bóng đá liên tục chia sẻ một bức ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Kylian Mbappé phớt lờ N'Golo Kanté trước trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Bắc Ireland. Trong bức hình đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Kanté được cho là đã chủ động đưa tay về phía đội trưởng tuyển Pháp. Tuy nhiên, Mbappé lại quay đi cố tình lơ đẹp mà không có bất kỳ phản ứng nào, tạo cảm giác như anh hoàn toàn bỏ qua người đồng đội.

Ngay lập tức, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận suy đoán về mối quan hệ giữa hai ngôi sao của Les Bleus. "Mbappé thực sự không nhìn thấy hay cố tình ngó lơ?", "Kanté là người hiền nhất đội tuyển mà cũng bị lơ sao?", "Không khí ở tuyển Pháp có vẻ căng thẳng hơn chúng ta nghĩ"...

Khoảnh khắc Mbappé được cho là phớt lờ khi Kanté bắt tay, thái độ khác hẳn lúc vui vẻ trên sân tập

Trước đó chỉ vài ngày, video Kanté bắt tay các đồng đội nhưng tới Mbappe thì bỏ qua cũng gây tranh cãi dữ dội MXH. Nhiều người khẳng định nội bộ tuyển Pháp đang lục đục ngay trước World Cup 2026.

Cảnh Kante bỏ qua, không bắt tay Mbappe hút hơn 8 triệu lượt xem

Điều khiến câu chuyện thu hút sự chú ý là bởi Kanté và Mbappé đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng rất lớn trong phòng thay đồ tuyển Pháp. Một người là đội trưởng, ngôi sao số một của đội tuyển. Người còn lại là nhà vô địch World Cup 2018, cầu thủ nổi tiếng với tính cách khiêm tốn và được đồng đội yêu mến.Chính vì vậy, bất kỳ khoảnh khắc bất thường nào giữa hai người cũng dễ dàng trở thành đề tài bàn tán.

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực Mbappé. Họ cho rằng khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc và không đủ cơ sở để kết luận bất kỳ điều gì. Hành động của Kanté có thể chỉ là cái chạm tay vào đồng đội hai bên đường hầm mà không phải bắt tay như suy đoán nên Mbappe mới không phản ứng lại.

Thậm chí, nhiều hình ảnh khác từ buổi tập của tuyển Pháp lại cho thấy Mbappé và Kanté vẫn trò chuyện vui vẻ, cười đùa cùng nhau như thường lệ. Điều đó khiến không ít người tin rằng đây đơn giản chỉ là một hiểu lầm được phóng đại bởi góc máy và sức mạnh của mạng xã hội.

Dù thực hư ra sao, mối quen hệ của Mbappé và Kanté vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi khi World Cup 2026 đã cận kề. Và giống như nhiều "drama" bóng đá khác, đôi khi một khoảnh khắc kéo dài chưa đến một giây cũng đủ để tạo ra hàng triệu cuộc tranh luận trên internet.

Bên cạnh chuyện Kanté và Mbappé bị soi bất hoà, tuyển Pháp còn khiến truyền thông chú ý với loạt drama như tranh cãi của cầu thủ với Liên đoàn bóng đá Pháp khi hình ảnh bị sử dụng cho quảng cáo cá cược World Cup, hay chuyện có quá ít vé cho người thân đến cổ vũ, tiền thưởng chưa rõ ràng...