Bùng nổ tại những điểm đến sôi động của Singapore

Nếu bạn muốn tận hưởng ẩm thực châu Á, trải nghiệm các món đồ sưu tập sáng tạo hoặc hòa mình vào bầu không khí sôi nổi đậm sắc màu văn hóa, đừng bỏ lỡ các sự kiện và hoạt động tại Singapore ngay sau đây.



Đánh thức vị giác với từng hương vị châu Á

Không chỉ nổi tiếng với những món ăn được chế biến cầu kỳ mang hương vị độc đáo, Singapore còn "đốn tim" tín đồ ăn uống với các sự kiện thường niên, nhất là trong tháng 3 này, khi có đến 2 sự kiện thú vị được tổ chức cùng lúc.

Đầu tiên phải kể đến triển lãm thường niên Food & Beverage Fair lần thứ 17 diễn ra từ 16/3 - 19/3 tại Singapore Expo, dự sẽ mang đến cho bạn cơ hội tiếp xúc với hơn 200 đơn vị triển lãm với hàng loạt các thương hiệu mang hương vị bản địa được đông đảo người dân Đảo quốc yêu thích.

Cuối tháng 3, Singapore nao nức với sự trở lại của sự kiện kỷ niệm 10 năm của lễ trao giải Asia’s 50 Best Restaurants. Ảnh: F&B Report Magazine

Ngoài ra, bạn không nên bỏ qua sự kiện kỷ niệm 10 năm của lễ trao giải Asia’s 50 Best Restaurants - nơi cộng đồng ẩm thực châu Á tụ hội đầy đủ lần đầu tiên kể từ năm 2019. Sự kiện này sẽ mang đến cho bạn cơ hội khám phá và thưởng thức những món ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng trong thời gian từ 25-29/3, cũng như trải nghiệm phiên bản châu Á đầu tiên của 50 Best Signature Sessions. Đáng chú ý, đêm gala trao giải sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/3 tại Resorts World Sentosa và hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc.

Resorts World Sentosa sẽ là nơi tổ chức đêm Gala trao giải Asia’s 50 Best Restaurants 2023 - Ảnh theworlds50best.com

Tôn vinh cách thể hiện sáng tạo trong mọi hình thái nghệ thuật

Bên cạnh văn hoá ẩm thực thú vị, văn hóa đại chúng với các triển lãm nghệ thuật, các workshop sáng tạo tại Singapore cũng không ngừng phát triển mạnh mẽ, đem lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.

Nếu bạn yêu thích các tác phẩm của hoạ sĩ Van Gogh thì hẳn là bạn nên có một chuyến du lịch Singapore vào tháng 3 ngay và luôn. Đây là thời điểm vàng để tận mắt chiêm ngưỡng hơn 300 bản phác thảo và tranh vẽ của họa sĩ người Hà Lan thông qua các màn chiếu kỹ thuật số cỡ lớn ở triển lãm "Van Gogh: The Immersive Experience" diễn ra từ tháng 3/2023 tại Resorts World Sentosa.

Khung cảnh tại triển lãm mê hoặc người xem, khiến họ phải nán lại thưởng thức. Ảnh: Secretsingapore.co

Triển lãm Van Gogh: The Immersive Experience sẽ mang đến cho bạn cơ hội hiểu sâu hơn về cuộc sống của họa sĩ này thông qua các bảng thông tin và tác phẩm tái tạo theo kích thước thật của bức tranh Bedroom In Arles. Đặc biệt, nguồn cảm hứng phía sau một số tác phẩm được yêu thích nhất cũng sẽ được tiết lộ qua trải nghiệm thực tế ảo đặc trưng "A Day In The Life Of An Artist In Arles, France" (tạm dịch: Một ngày đời thường của người họa sĩ tại Arles, Pháp).

Còn nếu bạn là một tín đồ yêu thích giày sneaker thì đừng bỏ lỡ sự kiện Sneaker Con SEA/Singapore diễn ra trong 2 ngày 1- 2/4 tại Singapore Expo. Sneaker Con SEA/Singapore quy tụ 200 thương hiệu quốc tế và địa phương lừng danh cùng hơn 150 nhà sưu tập sneaker, giới "trade" giày từ khắp thế giới. Đặt trước vé tham dự Sneaker Con SEA/Singapore để tham gia mua bán, trao đổi, đấu giá những đôi giày chính hãng limited ngay tại sự kiện nhé.

Bên cạnh đó, bạn là người quan tâm đến sáng tạo và muốn kết nối những cảm xúc bên trong chính bản thân mình, vậy hãy dành thời gian tham gia buổi Workshop Creating Spaces được tổ chức trong 3 ngày 18/3, 1/4 & 15/4 tại Sainouspace, tòa nhà Kapo Factory. Đến với workshop, bạn sẽ được cùng các nghệ sĩ của workshop tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt được trưng bày trong triển lãm của họ tại Sainou Space vào tháng 6/2023.

Kết nối mọi giác quan và khám phá không khí sôi động của lễ hội văn hóa

Là một trong những quốc gia sở hữu sự giao thoa giữa nhiều nền văn hoá và đa dạng sắc tộc nhất trên thế giới, Singapore thường xuyên tổ chức nhiều lễ hội độc đáo. Ảnh: Rove.me

Nếu chọn du lịch Singapore vào tháng 4 tới đây, bạn sẽ cùng người dân chào đón lễ Eid hay còn gọi Hari Raya Aidilfitri hoặc Hari Raya Puasa, sẽ diễn ra vào 21-22/4 tại Geylang Serai và Kampong Gelam. Đây là lễ hội đánh dấu sự kết thúc tháng chay Ramadan thiêng liêng của người theo đạo Hồi.

Khu chợ Geylang Serai Ramadan Bazaar - Ảnh Tổng cục Du lịch Singapore

Cũng trong thời điểm này, khu chợ Geylang Serai Ramadan Bazaar sẽ trở lại hoành tráng với hơn 700 gian hàng và kéo dài tận 36 ngày, từ 17/3-22/4. Tại đây, bạn không chỉ thoải mái mua sắm thực phẩm, đồ uống, quần áo, mũ truyền thống songkok, sản phẩm lễ hội Hari Raya... mà còn được chào đón lễ hội trang trí đèn Hari Raya. Không những thế bạn còn có thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tương tác và tranh vẽ chào mừng dịp lễ Hari Raya Aidilfitri được trang hoàng khắp khu vực xung quanh chợ.

Với những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, những triển lãm nghệ thuật ấn tượng cùng hàng loạt lễ hội đặc sắc, đây chính là lúc thích hợp để bạn tận hưởng một chuyến du lịch Singapore ngập tràn không khí hội hè sôi động rồi đấy!