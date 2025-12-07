Bùng nổ Chung kết Quốc gia NSOC 2025 tại tổ hợp giải trí eSports OEG Stadium

Chính thức khởi tranh từ ngày 1/11, giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc NSOC 2025 năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 5000 tuyển thủ sinh viên đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
Trải qua những trận đấu vòng sơ loại và vòng loại đấy kịch tính, top 2 đội tuyển Valorant và top 8 tuyển thủ bộ môn Đấu Trường Chân Lý xuất sắc nhất toàn quốc đã chính thức bước tiếp vào vòng Chung kết Quốc gia để tìm ra những nhà Vô địch của mùa giải.
Không chỉ tìm ra những nhà Vô địch, Chung kết Quốc gia NSOC 2025 còn bùng nổ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời tên tuổi như: Rapper Wxrdie, 24k.Right, DJ Teddy Doox, cùng các KOLs đình đám trong giới eSports.
NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG) phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. Với tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, quy mô hơn 10 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi eSports lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam, mà còn là nơi rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và cơ hội chinh phục sự nghiệp chuyên nghiệp.
Với những dấu ấn bùng nổ, NSOC 2025 chứng minh rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp, tổ chức chuyên nghiệp và phát triển eSports một cách văn minh, tích cực.
NSOC 2025 hân hạnh nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Kim cương; Wake-up 247 với nguồn năng lượng “siêu hạng” từ nước tăng lực vàng Guarana đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Vàng; Crossfire: Legends được phát hành tại Đông Nam Á bởi VNGGames và Tencent Games với tư cách Đơn vị Đồng hành.
Thông tin chi tiết về giải đấu NSOC tại:
Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc
Website: nsoc.oeg.vn