Bùng nổ Chung kết Quốc gia NSOC 2025 tại tổ hợp giải trí eSports OEG Stadium

Thắng Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 17:08 07/12/2025
Thứ 7 vừa qua (06/12), giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc NSOC 2025 chính thức diễn ra vòng Chung kết Quốc gia tại OEG Stadium sau hơn 1 tháng tranh tài.

Chính thức khởi tranh từ ngày 1/11, giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên toàn quốc NSOC 2025 năm nay ghi nhận sự tham gia của hơn 5000 tuyển thủ sinh viên đến từ 170 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.

Trải qua những trận đấu vòng sơ loại và vòng loại đấy kịch tính, top 2 đội tuyển Valorant và top 8 tuyển thủ bộ môn Đấu Trường Chân Lý xuất sắc nhất toàn quốc đã chính thức bước tiếp vào vòng Chung kết Quốc gia để tìm ra những nhà Vô địch của mùa giải.

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư ký Uỷ ban Olympic Việt Nam (Đơn vị đồng hành tư vấn chỉ đạo chiến lược) phát biểu khai mạc chung kết.

Đông đảo sinh viên có mặt từ sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các gian hàng.

Top 8 tuyển thủ xuất sắc nhất bộ môn Đấu Trường Chân Lý đã vượt qua hơn 4000 đối thủ trên toàn quốc để góp mặt tại Chung kết Quốc gia.

Ghost Hand (Quán quân miền Bắc) và Galaxy Punch (Quán quân miền Nam) là 2 đội tuyển tranh vị trí ngôi vương ở Chung kết Quốc gia NSOC 2025 bộ môn Valorant.

Vượt qua 7 đối thủ xuất sắc nhất toàn quốc, đại diện miền Bắc - tuyển thủ Đàm Văn Sơn (Constantine) đến từ trường Đại học Điện lực chính thức trở thành nhà Vô địch NSOC 2025 bộ môn Đấu Trường Chân Lý.

Sau những cuộc đối đầu đầy kịch tính, ngôi vị Vô địch bộ môn Valorant của NSOC 2025 đã chính thức thuộc về team Galaxy Punch.

Nét thất thần hiện rõ trên khuôn mặt của các tuyển thủ đội tuyển Ghost Hand sau khi nhận thất bại đầy tiếc nuối trước Galaxy Punch và giành vị trí Á quân chung cuộc.

Không chỉ tìm ra những nhà Vô địch, Chung kết Quốc gia NSOC 2025 còn bùng nổ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ khách mời tên tuổi như: Rapper Wxrdie, 24k.Right, DJ Teddy Doox, cùng các KOLs đình đám trong giới eSports.

DJ Teddy Doox khuấy động mở màn cho đêm diễn âm nhạc tại Chung kết Quốc gia NSOC 2025.

Rapper Wxrdie trên sân khâu Chung kết Quốc gia NSOC 2025.

Hàng nghìn khán giả cùng “cháy” hết mình với phần trình diễn của rapper 24k.Right.

Chung kết khu vực miền Bắc Cosplay Contest Road to NSOC diễn ra trong khuôn khổ Chung kết Quốc gia NSOC 2025.

Những khán giả may mắn nhất giành được những phần thưởng của chương trình.

Giải đấu còn có sự góp mặt của những caster nổi tiếng trong giới eSports như: Mạnh Mèo, Mạnh An, LynX và Hữu Nghĩa.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG) phối hợp cùng BEAT Network, với sự đồng hành tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. Với tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, quy mô hơn 10 tỷ đồng, NSOC 2025 không chỉ là sân chơi eSports lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam, mà còn là nơi rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và cơ hội chinh phục sự nghiệp chuyên nghiệp.

Với những dấu ấn bùng nổ, NSOC 2025 chứng minh rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp, tổ chức chuyên nghiệp và phát triển eSports một cách văn minh, tích cực.

NSOC 2025 hân hạnh nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Kim cương; Wake-up 247 với nguồn năng lượng “siêu hạng” từ nước tăng lực vàng Guarana đã tiếp sức cùng các tuyển thủ NSOC 2025 với tư cách Nhà tài trợ Vàng; Crossfire: Legends được phát hành tại Đông Nam Á bởi VNGGames và Tencent Games với tư cách Đơn vị Đồng hành.

Thông tin chi tiết về giải đấu NSOC tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Website: nsoc.oeg.vn

