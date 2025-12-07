Bức ảnh thức ăn vương vãi trên bàn ăn ở trường học gây bão mạng, bất ngờ nhận 11 ngàn lượt "thích": Chuyện kỳ cục gì thế?

Một bức ảnh chụp trong căn tin của một trường THCS ở Trung Quốc bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trên mặt bàn inox dài, thức ăn, chủ yếu là giá đỗ, rau và đậu phụ bị học sinh gạt bỏ thành từng đống. Nhìn qua, ai cũng dễ liên tưởng đến cảnh "lãng phí" và thiếu tôn trọng thực phẩm. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là bức ảnh lại nhận tới hơn 11.000 lượt thích, kèm theo vô số bình luận tỏ vẻ… cảm thông với các em học sinh.

Nhiều phụ huynh và cư dân mạng cho rằng: "Một đám con trai tuổi dậy thì, đói từ sáng đến trưa mà còn bỏ thức ăn, chắc chắn là vì quá khó ăn chứ chẳng ai muốn lãng phí". Họ cho rằng nếu bữa ăn thực sự ngon miệng, không lý do gì học sinh lại vứt bỏ nhiều đến vậy.

Một số người còn đề xuất giải pháp gây chú ý: giáo viên nên ăn chung với học sinh để nắm rõ chất lượng bữa ăn, từ đó điều chỉnh kịp thời. Bởi nếu thầy cô cũng phải dùng chính suất ăn của học sinh, chắc chắn sẽ có đánh giá chân thật hơn thay vì chỉ nhìn qua ảnh chụp hay báo cáo.

Tuy nhiên, giữa làn sóng cảm thông dành cho học sinh, vẫn có một vấn đề đáng bàn: nhấn "like" cho hành động vứt thức ăn liệu có thực sự đúng đắn?

Dù có nhiều nguyên nhân phía sau, việc cổ vũ một hành động lãng phí mà chưa tìm hiểu kỹ là điều không phù hợp. Thức ăn có thể không hợp khẩu vị, cách chế biến có thể chưa ngon, nhưng biến bàn ăn thành một bãi rác thực phẩm không phải là cách thể hiện đúng đắn.

Học sinh hoàn toàn có nhiều lựa chọn văn minh hơn: góp ý trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu, phản ánh trong khảo sát chất lượng bữa ăn, đề nghị thay đổi thực đơn hoặc cách chế biến, thông qua đại diện lớp hoặc hội phụ huynh để kiến nghị.

Một lời phản ánh đúng nơi, đúng cách có thể mang lại thay đổi tích cực mà không khiến hình ảnh học sinh trở nên xấu xí trên mạng.

Bụng no hay đói, ngon hay dở, chỉ những người trực tiếp ăn mới biết. Nhưng đối thoại và góp ý bao giờ cũng tốt hơn hành động phản ứng tiêu cực. Căn tin trường học là nơi nuôi dưỡng sức khỏe học sinh mỗi ngày, và cải thiện nó cần sự hợp tác của nhà trường, phụ huynh và chính các em chứ không phải thông qua những "đống thức ăn bị bỏ lại" trên mặt bàn.