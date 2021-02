Bức ảnh ghép cùng câu hỏi "ai đã từng collab với 5 người này?" đang hot: Netizen đồng loạt gọi tên "thánh feat dạo"

Có 1 bức ảnh ghép đang trở nên hot trên Twitter dạo gần đây, được nhiều người quan tâm và suy đoán rôm rả cả MXH, đó là bức ảnh ghép 5 cô nàng "Fanta Girls" phiên bản nghệ sĩ, bao gồm Britney Spears, Mariah Carey, Ariana Grande, Beyoncé và Rihanna. Và đi kèm với bức ảnh là dòng caption đánh đố: "Trong ảnh này còn thiếu 1 người và cô ấy đã từng collab với tất cả 5 cô gái".

Bức ảnh ghép đang hot trên Twitter cùng câu hỏi đánh đố về nhân vật đã từng kết hợp cùng 5 nữ ngôi sao trong hình

Điểm chung của 5 nữ ngôi sao trong hình chính là 1 nhân vật nữ không có mặt, từng có ít nhất 1 lần kết hợp cùng họ. Vậy nhân vật nữ ấy là ai nhỉ? Cả MXH đều không ngừng đưa ra câu trả lời và bàn tán sôi nổi về nữ nghệ sĩ chăm chỉ đã collab với cả thảy 5 ngôi sao. Nhân vật được gọi tên nhiều nhất chính là Nicki Minaj.

Đây có lẽ là câu trả lời không thể đúng hơn nữa vì "chị đại làng rap" này thực sự đã sở hữu không ít sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ US-UK tên tuổi, trong đó có Britney Spears, Mariah Carey, Ariana Grande, Beyoncé và Rihanna.

Gọi Nicki Minaj là "thánh feat dạo" cũng không sai!

Nicki Minaj và Britney Spears có màn kết hợp tại sân khấu của Billboard Music Awards 2011. Cả hai cùng phối hợp khá ăn ý trong bản hit Till The World Ends của Britney Spears. Đó là một màn trình diễn sôi động, khuấy đảo không khí tại thời điểm đó.

Till The World Ends - Britney Spears ft. Nicki Minaj (Billboard Music Awards 2011)

Nicki Minaj và Mariah Carey cũng có 1 sản phẩm kết hợp cùng nhau. Ca khúc mang tên Up Out My Face được ra mắt vào tháng 1 năm 2010. Có vẻ như sản phẩm chung này không ấn tượng cho mấy vì số view của chiếc MV này chỉ dừng lại ở con số 62 triệu.

Up Out My Face - Mariah Carey ft. Nicki Minaj

Nicki Minaj kết hợp với Rihanna trong ca khúc Fly. Sản phẩm âm nhạc này được ra mắt công chúng vào tháng 8 năm 2011. Dù MV cũng được đầu tư không phải dạng vừa và màn kết hợp này cũng khá mượt nhưng Fly không tạo được tiếng vang lớn. MV hiện tại đạt được hơn 167 triệu view sau gần 10 năm ra mắt.

Fly - Nicki Minaj ft. Rihanna

Tương tự, màn kết hợp giữa Nicki Minaj và Beyoncé cũng không được công chúng đón nhận nhiều. Cả hai đã cùng kết hợp trong Flawless (Remix) vào năm 2014 và Feeling Myself vào năm 2015.

Flawless (Remix) - Beyoncé ft. Nicki Minaj

Feeling Myself (Audio) - Nicki Minaj ft. Beyoncé

Để nói về nhân vật trong bức ảnh có màn kết hợp với Nicki Minaj thành công nhất thì hẳn là Ariana Grande. Tính đến thời điểm hiện tại, cặp chị em này đã có 4 sản phẩm âm nhạc cùng nhau và 2 trong số đó là bản hit đình đám từng gây bão thị trường âm nhạc cả một thời gian dài.

Ca khúc đầu tiên đánh dấu màn kết hợp của họ là Bang Bang. Bộ ba Jessie J - Ariana Grande - Nicki Minaj hợp lực làm nên bản hit gây bão toàn cầu. Tính đến nay, Bang Bang đã đạt hơn 1,6 tỷ view trên YouTube.

Bang Bang - Jessie J ft. Ariana Grande, Nicki Minaj

Sau Bang Bang, hẳn vì thấy "hợp rơ" nên Ariana Grande đã rủ rê Nicki Minaj kết hợp chung trong Side To Side. Ca khúc này nằm trong album Dangerous Woman của nữ ca sĩ. Tiếp tục là 1 bản hit, Side To Side đã "oanh tạc" làng nhạc khá lâu và hiện tại đã đạt hơn 1,8 tỷ view.

Side To Side - Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Thấy 2 sản phẩm trước kết hợp quá thành công nên Ariana Grande và Nicki Minaj tiếp tục cho ra thêm 2 sản phẩm khác nữa. Ariana thì rủ Nicki góp giọng trong The Light Is Coming, còn Nicki thì rủ Ariana góp giọng trong Bed. Chị chị em em thân thiết hát hỗ trợ nhau nhưng đáng buồn là 2 sản phẩm này đều "flop" toàn tập và nhận về số view lèo tèo chưa đến 90 triệu view. Thôi thì có được 2/4 bài hit cũng đã tuyệt quá rồi nhỉ!

The Light Is Coming - Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Bed - Nicki Minaj ft. Ariana Grande

Một số bình luận của netizen dưới bức ảnh ghép đang hot trên Twitter này:

- Nữ nghệ sĩ chăm chỉ đi feat dạo với 5 nhân vật kia chắc chắn là Nicki Minaj.

- Mạnh dạn đoán nhân vật đó là Nicki Minaj.

- Liệu có nên gọi Nicki Minaj là "thánh feat dạo" không mọi người?

- Nicki Minaj chứ không ai!

- Tôi xin phép đoán nhân vật nữ đó chính là bạn thân của Cardi B.

- Có phải là Nicki Minaj không vậy mọi người? Chị này có kết hợp với Mariah Carey với Britney Spears sao?

- Là ai mà kết hợp được tận 5 nữ ngôi sao đấy nhỉ?

Nguồn: Twitter - Video: YouTube