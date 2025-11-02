Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đăng tải bức ảnh anh chụp cùng hai chiến sĩ công an kèm dòng chia sẻ: "Tụi em hâm mộ anh lắm! Anh chụp với tụi em kiểu ảnh này nha anh!".

Chia sẻ cùng hình ảnh bên 2 người hâm mộ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngay lập tức gây “bão mạng” bởi bức ảnh cả ba người đều có biểu cảm quá nghiêm túc, thậm chí còn có phần căng thẳng.

Có lẽ vì thế mà bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 5.000 bình luận, 73 nghìn người thả icon "ha ha" cho bài đăng của nam nhạc sĩ. Phần lớn khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước tính cách hài hước, vui vẻ và gần gũi của anh.

Chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Ở chia sẻ ngay sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ bức ảnh được chụp trong buổi giao lưu mới đây tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 2.

"Món quà đặc biệt mình được tặng là 1 chiếc xe tăng được làm từ nhiều vỏ đạn, thật sự đặc biệt và đáng quý!" – Nguyễn Văn Chung chia sẻ về món quà nhận được khi tham gia buổi giao lưu, truyền cảm hứng với 1.200 tân sinh viên.

Nam nhạc sĩ cũng bày tỏ cảm xúc khi được nhiều khán giả yêu thương: "Mình rất hạnh phúc khi được đi muôn nơi, gặp nhiều người ở đủ mọi thành phần, lứa tuổi, nhận được sự yêu quý và cũng có thể truyền lại cho các bạn một tia động lực hay một sự ấm áp nào đó!

Bên cạnh việc sáng tác, bên cạnh mỗi bài hát, nếu như sự có mặt của mình, những chia sẻ của mình là điều khiến các bạn trẻ vui và được truyền cảm hứng thì điều đó khiến mình cảm thấy cuộc sống của mình và những điều mình làm thật ý nghĩa!".

Nguyễn Văn Chung được nhiều khán giả yêu thương.

Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983 tại TP.HCM, là một trong những nhạc sĩ trẻ nổi bật của V-pop. Anh được biết đến với nhiều ca khúc hit như “Nhật ký của mẹ”, “Chiếc khăn gió ấm”, “Con đường mưa”, “Pha lê tím”, “Mùa đông không lạnh”... Đặc biệt là sự thành công của các ca khúc yêu đất nước như Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã giúp tên tuổi nam nhạc sĩ phủ sóng cả nước trong năm 2025.

Ngoài vai trò sáng tác, anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng và truyền cảm hứng cho giới trẻ thông qua âm nhạc và các buổi giao lưu nghệ thuật.