Bức ảnh chỉ ra iPhone 15 cần dùng sạc chính hãng của Apple, xài sạc giá rẻ có thể nhận cái kết đắng

Đây là một bức ảnh mà bạn không thấy nhiều trên mạng xã hội. Trên Reddit, một người dùng có tên "Noisily Marvellous" đã chia sẻ hình ảnh chiếc iPhone 15 Pro Max của mình sau khi dùng cáp sạc không chính hãng của Apple. Anh chàng này cho biết: "Tôi biết iPhone 15 Pro Max rất nóng, nhưng sau một tháng sử dụng, máy của tôi rất nóng khi sạc qua đêm đến mức khiến ngón tay tôi bị bỏng. Khi tôi tháo bộ sạc ra, điện thoại nóng đến mức đã làm tan chảy một phần pin và nhựa, để lại vết cháy trên thân máy và kẹt phần kim loại của cổng USB-C vào điện thoại."

Bức ảnh được người dùng có tên "Noisily Marvellous" chia sẻ khi gặp sự cố khi sạc với iPhone 15 Pro Max

Đây có thể xem là bức ảnh để đời của anh chàng này trong quãng thời gian dùng điện thoại của mình. Một số người dùng cũng để lại nhiều bình luận nghi vấn trước hình ảnh độc lạ trước nay chưa từng có này.

- "Ông đã làm gì với điện thoại và cáp sạc của mình thế?"

- "Đây có phải là sự cố của điện thoại, cáp sạc hay phích cắm không?"

- "Liệu Apple có sửa chữa cho trường hợp này?"

- "Ông bạn có bật Sạc tối ưu hóa hay không thế?"

Một số khác thì đưa ra lời khuyên cho anh chàng "Noisily Marvellous" rằng anh nên Apple Store hoặc trung tâm sửa chữa được Apple chứng nhận trước khi bạn cố gắng rút dây.

Người dùng nên sử dụng sạc chính hãng của Apple hoặc các phụ kiện MFi cho các thiết bị của mình

Qua trường hợp này, có thể nhìn ra được lý do Apple luôn khuyến nghị sử dụng một trong các loại cáp sạc hoặc cáp MFi cho iPhone. Chứng chỉ MFi (viết tắt của cụm từ Made For iPhone/iPad/iPod) là chứng chỉ do Apple đưa ra để buộc các nhà sản xuất đến từ bên thứ 3 tạo ra những sản phẩm phụ kiện (cáp sạc, tai nghe ...) chất lượng và tương thích đối với các sản phẩm của Apple.

Bạn có thể không muốn trả mức giá mà các nhà sản xuất Apple và MFi mong muốn cho sản phẩm, vấn đề an toàn mới là điều quan trọng nhất. Anh chàng được nhắc đến bên trên đã bị bỏng ngón tay cái nhưng thậm chí sẽ có những trường hợp tồi tệ hơn có thể xảy ra nếu bạn sử dụng phụ kiện không an toàn. Gần đây, Apple đã cảnh báo chủ sở hữu Apple Watch không được sử dụng bất cứ thứ gì khác ngoài bộ sạc Apple Watch chính hãng và được chứng nhận.

Các phụ kiện đủ điều kiện MFi sẽ có các dòng sau trên bao bì, người dùng cần chú ý để mua được sản phẩm chất lượng

Với việc chuyển sang cổng sạc USB-C trên iPhone kể từ iPhone 15 thay cho bộ sạc Lightning độc quyền của Apple, nhiều người dùng iPhone cho rằng họ có thể tận dụng những cáp sạc USB-C giá rẻ mà họ đã mua. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho chính mình thì việc sử dụng cáp sạc chính hãng của Apple hoặc cáp sạc MFi thay vì mua các phụ kiện giá rẻ.