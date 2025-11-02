Bữa cơm đậm mùi tiền của H'Hen Niê

Đó là những bữa cơm của H'Hen Niê trong quãng thời gian ở cữ, sau khi sinh bé gái đầu lòng vào ngày 20/9 vừa qua.

Loạt ảnh bữa cơm khi ở cữ của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu về lượng tương tác cao. Không chỉ đầy đủ, đa dạng món ăn từ Âu đến Á đều có đủ mà còn trông rất bắt mắt, sang trọng.

Chia sẻ về các mâm cơm cữ của H'Hen Niê gây chú ý.

H'Hen Niê cũng hài lòng chia sẻ: "Ở đây Hen sẽ được ăn đa dạng thực phẩm từ bào ngư, tôm, mực, bò, cá, các loại rau, trái cây, bánh... Tất cả đều là đồ được lựa chọn tươi ngon, và hầu như nấu và chăm chút kỹ càng, các món bánh hay sữa chua đều tự làm".

Cũng theo lời nàng hậu, một ngày cô ăn 3 bữa chính và hai bữa phụ. Ngoài các món ăn chính nêu trên thì trong mỗi phần ăn đều sẽ có thêm một món canh đặc biệt (có vị thuốc), giúp phục hồi sức khỏe và đẩy sản dịch. "Sẽ có 1 phần trà để thông và lợi sữa. Thế nên sữa của Hen luôn đậm đặc và đủ sữa cho bé", cô chia sẻ.

Chế độ ăn của H'Hen Niê sau sinh đa dạng thực phẩm, có các món từ Á đến Âu, trông khác với cơm cữ truyền thống.

Cách trang trí, trình bày các món ăn cũng hấp dẫn vô cùng.

Các loại rau củ quả, trái cây tươi trong bữa ăn cũng phong phú, đa dạng và được thay đổi liên tục.

Các bữa phụ cũng hấp dẫn không kém.

Bởi thế, sau khi xem hết 7746 món ăn không trùng lặp ngày nào của H'Hen Niê nhiều người tò mò địa chỉ ở cữ của cô hoa hậu này.

Theo như những gì người đẹp này chia sẻ lên mạng xã hội thì cô ở cữ tại The Joyful Nest (TP.HCM) - trung tâm ở cữ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam cho hành trình chăm sóc sau sinh. Theo thông tin trên website, chương trình chăm sóc toàn diện 14 ngày có chi phí từ 175 triệu đồng (tương đương 12,5 triệu đồng/ngày). Trong khi đó, chương trình 28 ngày có chi phí đến 450 triệu đồng (tương đương hơn 15 triệu đồng/ngày).

Vài năm trở lại đây, ở Việt Nam dịch vụ ở cữ chất lượng cao như trên đang dần phát triển và được ưa chuộng, đặc biệt là ở hai thành phố lớn: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thông thường, các trung tâm này cung cấp không gian nghỉ dưỡng cao cấp, thường được ví như khách sạn 5 sao, với phòng riêng tư, tiện nghi hiện đại, đội ngũ chuyên gia bao gồm bác sĩ sản khoa, điều dưỡng, chuyên viên dinh dưỡng và nhân viên massage.

Nhiều người cho rằng nếu có điều kiện kinh tế, thì chi tiền cho giai đoạn này là hoàn toàn xứng đáng. H'Hen Niê cũng chia sẻ thêm rằng nhiều năm qua cô "ăn vội uống vội" chỉ lo làm thôi nên khi mang bầu - ở cữ là sướng nhất và cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con và chính mình. Cô cũng ngủ ngon, ngủ đủ 8 tiếng ban đêm nhờ có điều dưỡng hỗ trợ chăm sóc bé vào buổi tối.

Song, cô cũng dí dỏm cho biết thêm bản thân vẫn thèm món tủ là cá khô và cà đắng, song đương nhiên là nên hạn chế để hạn chế nguồn sữa nuôi con.

Trước đó, H'Hen Niê nổi tiếng trên mạng xã hội với những bữa cơm nhà giản dị, dân dã, có hôm chỉ có cơm rang, cá khô, rau luộc, thậm chí chỉ cơm trắng và đồ muối như mắm, đậu sống…

Thậm chí, khi đang mang thai, nàng hậu này cũng từng gây chú ý khi khoe bữa cơm 0 đồng, chỉ có cơm trắng, bơ chấm với nước mắm; được mẹ gửi từ quê lên.

Nàng hậu từng ăn cơm với bơ khi mang bầu.

Ngoài ra, trong thời gian mang bầu, trong các bữa cơm của mình, cô ưu tiên thực phẩm tươi sạch, nhiều rau xanh, hạn chế tinh bột và dầu mỡ, và cô cũng cắt bỏ những món khoái khẩu như sầu riêng để tốt cho thai kỳ.

Hiện tại, khi đã hết thời gian ở cữ tại trung tâm, H'Hen Niê về nhà, đã đi chợ, tự nấu ăn, rửa bát,... nếu chồng đi làm, còn có chồng ở nhà thì sẽ đỡ đần vợ. Sau sinh, cô cũng không ăn kiêng để có đủ sữa cho bé, chưa vội tập luyện siết dáng vì đang bận chăm sóc con.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. H'Hen Niê - Tuấn. Hồi tháng 2/2025, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Ngày 20/9 vừa qua, H'Hen Niê sinh bé gái đầu lòng, được đặt tên ở nhà là Harley. Thời gian này, người đẹp dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc tổ ấm nhỏ.



