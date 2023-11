BTV gợi ý 5 lọ serum Hàn Quốc hiệu quả từ chống lão hóa tới dưỡng da sáng hồng

Serum là sản phẩm cần có trong quy trình skincare, đặc biệt khi bạn có vấn đề về da cần giải quyết như xỉn màu, nếp nhăn, mụn hay lỗ chân lông to. Serum chứa các thành phần hoạt tính có nồng độ cao sẽ giúp khắc phục các vấn đề về da hiệu quả và nhanh chóng, từ đó bạn dễ dàng có được làn da mịn màng, khỏe mạnh như mong đợi. Khi đi mua sắm serum, bạn sẽ bắt gặp vô vàn sản phẩm khác nhau. Và nếu quan tâm đến các món chăm sóc da Hàn Quốc, chị em hãy tham khảo 5 lọ serum dưỡng ẩm, chống lão hóa sau đây:

Innisfree Intensive Hydrating Serum with Green Tea Seed

Trà xanh chính là thành phần "ngôi sao" thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc da. Chiết xuất trà xanh giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây lão hóa sớm. Bên cạnh chiết xuất trà xanh, lọ serum của Innisfree còn mang đến hiệu quả cấp ẩm và cải thiện hàng rào tự nhiên của làn da với thành phần hyaluronic acid. Trong những ngày mùa đông hanh khô, lọ serum cấp ẩm, chống lão hóa của Innisfree sẽ giúp bạn duy trì làn da căng mọng lên tới 24 giờ.

Beauty of Joseon Glow Serum



Lọ serum cấp ẩm của Beauty of Joseon được thiết kế để dành cho những ai sở hữu làn da có lỗ chân lông to, dễ nổi mụn, kích ứng. Sản phẩm chứa thành phần nổi bật là chiết xuất keo ong mang đến hiệu quả xoa dịu tình trạng kích ứng, mẩn đỏ. Niacinamide trong công thức giúp cải thiện kết cấu da, nâng tông da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Hoạt chất này cũng có khả năng kiềm dầu và cân bằng độ ẩm hiệu quả. Chưa hết, thành phần BHA của lọ serum còn loại bỏ tế bào chết và thu nhỏ lỗ chân lông cho da thêm mịn màng.

Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum

Nếu bạn đang tìm kiếm một lọ serum giúp cải thiện tình trạng tăng sắc tố da, sản phẩm của nhà Goodal chính là lựa chọn đáng lưu tâm. Với chiết xuất quýt xanh, niacinamide và arbutin, lọ serum sẽ xóa mờ đốm nâu, để lại cho bạn làn da đều màu và tươi sáng, rạng rỡ. Lọ serum cũng cho hiệu quả xoa dịu da và tăng cường độ ẩm, góp phần giúp bạn có được làn da căng mọng "bất chấp" thời tiết hanh khô của mùa lạnh. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm.

Klairs Freshly Juiced Vitamin C Serum

Thêm một lọ serum làm sáng da, chống lão hóa nhưng có giá bình dân dành cho chị em, đó là sản phẩm nhà Klairs. Thành phần chủ chốt của lọ serum là vitamin C nâng tông da, ngăn chặn các yếu tố gây lão hóa sớm và tăng sinh collagen để da sáng mịn, trẻ trung hơn. Những khuyết điểm như nốt thâm do mụn, rãnh nhăn, lỗ chân lông to cũng được lọ serum khắc phục. Sản phẩm này dịu nhẹ, có khả năng củng cố hàng rào tự nhiên nên phù hợp với cả làn da nhạy cảm. Bạn nên dùng sản phẩm này 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối để phát huy tốt hiệu quả cải thiện làn da, chống lão hóa.

Manyo Factory Bifida Biome Complex Ampoule

Lọ tinh chất nhà Manyo cũng là sản phẩm chất lượng, lý tưởng để thêm vào quy trình chống lão hóa. Sản phẩm có thành phần Bifida Biome củng cố hàng rào tự nhiên, cân bằng da hiệu quả. Bên cạnh đó, hyaluronic acid sẽ thẩm thấu vào các tầng da, cho hiệu quả cấp ẩm từ bên trong để da mềm mại, căng mướt. Theo thời gian, làn da của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh, mịn màng hơn nếu chăm chỉ dùng lọ tinh chất này.

