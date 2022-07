Brooklyn Beckham bị cắt hợp đồng thời trang

Ngày 16/7, theo Daily Mail, Superdry quyết định ngừng hợp tác Brooklyn với lý do đăng các bài viết quảng cáo không phù hợp. Theo đó, cậu cả nhà Beckham nhận tiền để giới thiệu dòng sản phẩm tập luyện hướng tới các khách hàng ăn chay của hãng. Tuy nhiên, Brooklyn gần đây tổ chức một chương trình truyền hình dạy nấu ăn và thường xuyên sử dụng các nguyên liệu từ động vật.

Brooklyn Beckham chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng thời trang. Ảnh: Superdry

Đại diện của Superdry nói với Daily Mail về việc cắt hợp đồng: "Chúng tôi luôn theo dõi các đại sứ trong chiến dịch và ra quyết định hợp tác với những người tài năng khác".

Hồi tháng 11/2021, hai bên quyết định ký hợp đồng quảng cáo trị giá khoảng một triệu bảng Anh (khoảng 1,186 triệu USD). Brooklyn cho biết vợ chồng yêu thích các sản phẩm của Superdry. Trong khi đó, nhãn hàng thời trang nói hợp tác cùng cậu cả nhà Beckham là một vinh dự lớn với họ.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, là con trai cựu danh thủ David Beckham, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Nghệ sĩ từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times Style Magazine và Dazed Hàn Quốc... Sau nhiều năm cố gắng vào showbiz, cậu cả nhà Beck không để lại nhiều dấu ấn. Anh thường bị chê kém tài năng, "dựa hơi" bố mẹ để nổi tiếng.

Brooklyn quen Nicola Peltz sau khi chia tay Hana Cross hồi tháng 9/2019, cùng chuyển đến sống chung tại Los Angeles (Mỹ) hơn hai năm qua. Cô là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Cặp sao làm đám cưới hồi tháng 4 tại biệt thự của nhà cô dâu ở Florida.

Brooklyn Beckham làm mẫu thời trang. Video: Vogue

Theo Dailymail