Britney Spears: Công chúa nhạc Pop của toàn thế giới nhưng lại là nô lệ trong chính gia đình của mình

Nhiều năm sau ngày thẩm phán trao cho cha Britney Spears toàn quyền kiểm soát cuộc đời và tài chính của công chúa nhạc Pop Britney, nhưng người hâm mộ vẫn tự hỏi tại sao tòa án có thể cho rằng Britney không thể bảo vệ hay chăm sóc bản thân mình khi cô vẫn là một ngôi sao trong làng nhạc thế giới?

Cha Britney và những người liên đới khẳng định rằng, quyền giám hộ sẽ cứu rỗi đời Britney và mang lại cho Britney một cuộc sống hạnh phúc. “Hạnh phúc”, nếu họ cho rằng là bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình.

Suốt một thời gian dài, Britney Spears chọn im lặng trước truyền thông và công chúng.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Britney Spears chọn lên tiếng; thứ được gọi là quyền giám hộ đã kiểm soát một phần cuộc đời công chúa nhạc Pop. Britney muốn chấm dứt quyền giám hộ. Cô chán ghét việc bị lợi dụng. Britney Spears là người kiếm tiền nhưng những kẻ giám hộ lại là người đang hưởng thụ công sức của cô.

Cả thế giới đang ngóng theo Britney Spears với hashtag #FreeBritney. Nhưng sâu trong lòng fan hâm mộ Britney, họ đang chờ ngày nhìn thấy hashtag #Britneyisfree.

“Britney tự do rồi”.

Năm 2008, cha của Britney Spears, James P. Spears (hay Jamie) được chỉ định là người giám hộ cho cô con gái sau những quan ngại về tình hình sức khỏe tinh thần và việc sử dụng chất kích thích của Britney Spears. Đã có rất nhiều quan ngại về việc ông Jamie không phù hợp với vai trò của một người giám hộ. Năm ngoái, luật sư chỉ định cho Britney Spears, Ingham đã nói với tòa án rằng Britney Spears “sợ cha mình” - người đang kiểm soát khối tài sản gần 60 triệu USD của Britney Spears. Ngược lại, phía đại diện của ông Jamie cho rằng, ông đã làm tốt trách nhiệm của một người cha. Tuy nhiên, những chia sẻ của Britney Spears khiến khán giả đặt dấu nhiều câu hỏi: Liệu có thực sự quyền giám hộ là một lựa chọn tốt cho Britney Spears?

“Khi tôi nói với thế giới rằng tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là lời nói dối. Tôi đã tức giận, bị trầm cảm và mất ngủ.. Tôi không thể có con vì họ đặt IUD (vòng tránh thai) trong người tôi, và họ không cho phép tôi đến bác sĩ để lấy nó ra… Tôi chỉ từ chối một động tác trong lúc tập dợt cho show diễn mới (năm 2018), cả team quản lý và vũ công và trợ lý của tôi đã họp lại với nhau 45 phút và họ thông báo với bác sĩ của tôi là tôi không hợp tác. Sau đó tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức và tôi cần nghỉ ngơi, tôi bảo trợ lý tôi sẽ không thực hiện nữa. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi, và bắt tôi uống lithium. Lithium là thuốc rất mạnh và hoàn toàn khác những gì tôi từng uống trước đó. Thần kinh của bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc luôn có cảm giác chóng mặt say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà tôi túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Tôi không được phép rời khỏi nhà”.

Khi Britney Spears im lặng, cả thế giới vẫn hoài nghi về tính chính xác của những cáo buộc suốt 13 năm qua. Nhưng khi chính cô là người lên tiếng, khán giả nhận ra rằng thứ lợi ích duy nhất có được với sự kiểm soát này không phải dành cho Britney Spears mà chính là những người đã luôn coi cô là công cụ kiếm tiền, như cha cô.

Britney Spears cho biết cha của cô luôn bị “ám ảnh” bởi con gái, muốn kiểm soát cuộc đời cô hoàn toàn. Britney Spears không thể kết bạn nếu ông không đồng ý. Dù kiếm được hàng triệu USD, cô chỉ tiêu 2.000 USD/tuần (khoảng 46 triệu VNĐ). Mọi sai lầm dù là nhỏ nhất đều bị trừng phạt hết sức nặng nề. Khán giả không ngừng phẫn uất trước những điều kinh khủng Britney Spears phải trải qua như một nô lệ thời hiện đại trong chính ngôi nhà của mình. Trước công chúng, ông Jamie vẫn khăng khăng coi đó là tình yêu dành cho con gái. “Britney Spears biết rằng cha rất yêu mình, và ông sẽ luôn ở đó bất cứ khi nào cô cần”.

Đó không phải tình yêu, dù với bất cứ hình thức hay mục đích nào.

Theo các nguồn tin điều tra đăng tải trên New York Times, những vấn đề tranh chấp xoay quanh câu chuyện quyền giám hộ của ông Jamie và Britney Spears bắt rễ sâu từ lịch sử gia đình. Jamie có tiền sử bạo lực với vợ, một phần khởi phát từ tuổi thơ đầy biến cố của ông như mẹ tự tử năm Jamie 13 tuổi; ông suýt mất mạng vì tai nạn ô tô năm 17 tuổi và ở tuổi 22, ông từng bị bắt vì sử dụng ma túy và lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Những vấn đề đó ám ảnh cuộc đời ông và rồi để lại những hệ quả đến tuổi thơ của Britney Spears. Mẹ của Britney Spears, bà Lynne Spears nhớ lại việc ông từng bạo hành hay có những hành vi không đúng mực với con gái.

Cha mẹ Britney ly hôn năm 2002. Britney Spears nói rằng đó là điều “tuyệt vời nhất từng xảy đến với gia đình mình.” Jamie chỉ có mặt trong cuộc đời Britney Spears vào những năm công chúa nhạc Pop đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Đến năm 2007, dưới áp lực của truyền thông, sự theo dõi của cánh Paparazzi, những vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần, lạm dụng chất kích thích và tranh chấp quyền nuôi con đã khiến Britney Spears suy sụp. Ông Jamie xuất hiện với “sứ mệnh giải cứu con gái” - theo cách mà vợ chồng ông miêu tả.

Kể từ đó, những trang cuộc đời của Britney Spears chuyển sang giai đoạn tăm tối, như những gì cô đã miêu tả gần đây.

“Tại sao tôi lại bị bố ruột và những người trong quyền bảo hộ này đe doạ? Họ xem tôi như nô lệ, và họ trừng phạt tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã chết, lời nói của tôi không có giá trị, cứ như họ chưa từng làm gì tôi, còn toà thì nghĩ tôi đang nói dối. Tôi lặp đi lặp lại vì tôi muốn toà lắng nghe vì tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn toà hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi.

Khi bác sĩ của tôi qua đời, tôi đã quỳ xuống tạ ơn Chúa sau những thứ thuốc mà ông ta ép tôi uống. Giờ đây tôi còn mắc thêm nỗi sợ không gian kín vì sang chấn tâm lý. Sau khi bị nhốt 4 tháng trong căn nhà đó, họ tiếp tục bắt tôi xuống đó 2 lần/tuần với một bác sĩ mới và chi phí do tôi chi trả. Tôi không muốn làm thế. Tôi không làm gì để đáng bị đối xử như thế”.

Những năm tháng sau thời kỳ giám hộ, Britney Spears vẫn phải quần quật làm việc. Cô cho ra album mới, thực hiện tour diễn thành công. Nhưng số tiền kiếm được từ sự nghiệp lại phải chia chác cho những kẻ mang danh nghĩa giám hộ. Năm 2011, Jamie nhận được 2,95% hoa hồng từ doanh thu của tour diễn Femme Fatale. Năm 2014, ông được 1,5% tổng doanh thu từ các buổi biểu diễn trong chương trình biểu diễn lưu trú Las Vegas “Piece of Me” với doanh thu khoảng 138 triệu USD cho 250 buổi diễn.

Giờ đây, nhìn lại một hành trình dài Britney Spears đã trải qua, người ta không mong gì hơn ngoài thấy Britney Spears được nghỉ ngơi. Cô công chúa nhỏ của làng nhạc Pop thế giới, dù đã ở độ tuổi 40 vẫn mãi như một nữ sinh trung học của Baby One More Time ngày nào. Người hâm mộ không ngóng chờ Britney Spears ra nhạc mới, không tha thiết với những tour lưu diễn hay các sản phẩm âm nhạc khi biết có những người đang ăn trên mồ hôi xương máu của Britney Spears. Cô không cần phải biểu diễn dù sốt 40 độ C, không cần phải chạy tour liên tục, không bị tiêm thuốc an thần vì một bất đồng về vũ đạo, không bị giám sát 24/7…

Britney Spears đã làm việc liên tục từ năm 17 tuổi, trước cả khi nhiều người biết được những thanh xuân tươi đẹp là gì. Hành trình của Britney Spears vốn là một hành trình đơn độc khi gia đình luôn là một nỗi ám ảnh với cô. Không ai có quyền trách Britney Spears; những điều Britney Spears đã trải qua là cách phản ứng trước áp lực từ gia đình, truyền thông, xã hội và cả những người hâm mộ.

Britney Spears cần được nghỉ ngơi.

“Thưa tòa, tôi đã làm việc từ năm tôi 17 tuổi. Không thể nào cứ mỗi sáng thức dậy lại phải chịu cảnh không thể đi đâu nếu không chịu gặp bác sĩ. Tôi tin rằng quyền bảo hộ này đã bị lạm dụng. Chúng ta không thể nào cứ tin tưởng quyền bảo hộ được thi hành để giúp đỡ người khác, trong khi ngoài kia hàng ngàn người đang bị trục lợi từ chính quyền bảo hộ này.

Ngoài ra, trong suốt 1 năm qua tôi không hề được làm đẹp. Mẹ tôi đã nói dối vì bảo các dịch vụ không làm việc trong mùa dịch. Nhưng bà ta đi Spa 2 lần/ tuần ở Louisiana trong khi tôi không được làm móng, không được làm tóc, không được massage hay châm cứu. Không có gì cả trong vòng một năm trời. Thậm chí người giúp việc trong nhà tôi mỗi tuần còn có một bộ móng mới. Bà ấy cũng giống bố tôi, hành vi tương tự, chỉ có thái độ là khác.

Tôi xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Tôi đã làm việc từ nhỏ đến lớn. Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi 2-3 năm, và làm những gì tôi muốn. Ước gì tôi có thể nói chuyện với toà mãi mãi, vì một khi tôi cúp máy, xung quanh tôi chỉ toàn là những lời phản đối ‘không! không! không! không’. Tôi cảm thấy cô độc và bị bắt nạt. Tôi mệt mỏi với sự cô đơn này. Tôi cũng xứng đáng có quyền như người khác, được có gia đình, có con và được hạnh phúc”.

Những ngày này, trên khắp thế giới, cộng đồng đang chia sẻ những bức hình, những bài hát từng gắn với tên tuổi Britney Spears. Britney đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều người, một người bạn đồng hành trong những năm tháng nổi loạn của cả thế hệ, một công chúa nhạc Pop khiến nhiều đứa trẻ biết tới âm nhạc thế giới là gì. Đó là một thời ngồi canh radio phát Lucky, mua những chiếc đĩa tuyển tập Britney Spears về để nghe. Không có mạng xã hội để các fandom bàn tán, tất cả chỉ có một tình yêu âm nhạc, yêu Britney Spears với từng single, album của công chúa nhạc Pop. Ở điểm giao của thế kỷ ấy, Britney Spears đã thay đổi thói quen nghe nhạc của nhiều người. Và trong những ký ức đẹp đẽ nhất về Britney Spears, người ta chợt thấy chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời cô như chính ca khúc Lucky.

“Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao nổi tiếng

Nhưng trái tim cô độc ấy luôn thổn thức

Nếu như cuộc đời này đã quá đỗi hoàn hảo

Tại sao nước mắt vẫn rơi mỗi đêm khuya?”