Brand Trung hot nhất nhì Taobao tung ưu đãi khủng hậu 11/11: Cầm khoảng 200-350k là mua được cả thế giới

Gian hàng quốc tế Tmall trên Lazada vẫn tiếp tục kéo dài các ưu đãi hậu khủng hậu 11/11, giúp tín đồ mua sắm có thể săn hàng “hot” với mức giá cực kỳ hợp lý. Đây là cơ hội để bạn sở hữu những sản phẩm từ các thương hiệu Trung Quốc nổi tiếng, chất lượng cao mà không cần chi quá nhiều tiền. Chỉ cần khoảng 200-350.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể sắm sửa nhiều món đồ hữu ích, từ phụ kiện thời trang đến trang phục ngoài trời.

Một trong những thương hiệu đang được quan tâm là Beneunder. Đây là thương hiệu cao cấp chuyên về trang phục và phụ kiện ngoài trời, nổi bật với chất liệu bền bỉ, thiết kế tiện dụng và khả năng bảo vệ người dùng trong các hoạt động ngoài trời. Các sản phẩm của Beneunder vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, vừa phù hợp cho du lịch, dã ngoại hay thể thao, đem lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi.

Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật của Beneunder đang sale trên Lazada:

1. Túi tote BENEUNDER

Nếu bạn đang tìm một chiếc túi vừa nhẹ vừa tiện, chiếc túi tote BENEUNDER là lựa chọn lý tưởng. Với dung tích lớn nhưng vẫn có thể gấp gọn, bạn có thể mang đi du lịch hoặc sử dụng hàng ngày rất tiện lợi. Thiết kế tối giản nhưng không kém phần thời trang, dễ phối với nhiều trang phục. Giá gốc 450.000 đồng, nay giảm 30% còn 315.000 đồng, cùng các chương trình Voucher Max, freeship và LazCoin, rất hợp để bạn “tậu” ngay cho mình một chiếc túi xinh xắn.

2. Dây đeo điện thoại BENEUNDER đa năng

Dây đeo này có thể điều chỉnh chiều dài và sử dụng đeo vai, giúp điện thoại luôn nằm trong tầm tay mà vẫn thoải mái. Đây là món phụ kiện nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích khi đi chơi, đi dạo hoặc trong các hoạt động ngoài trời. Giá bán 264.000 đồng, giảm 21,93% còn 206.103 đồng, vừa tiện lợi lại vừa thời trang, chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

3. Bao tay chống nắng và làm mát cho trẻ em BENEUNDER

Đây là sản phẩm thiết thực cho những ngày nắng, giúp bảo vệ làn da của trẻ khi vui chơi ngoài trời. Chất liệu thoáng khí, khả năng làm mát hiệu quả, đem lại cảm giác dễ chịu cho các bé. Giá gốc 239.000 đồng, nay giảm 47,53% còn 162.000 đồng. Nếu bạn đang chuẩn bị cho những chuyến dã ngoại hay đi công viên, đây sẽ là món đồ rất đáng đầu tư để bảo vệ trẻ an toàn.

4. Tất thể thao BENEUNDER

Chiếc tất này được làm từ vải cotton dài, thoáng khí và kháng khuẩn, mang lại sự thoải mái khi vận động. Bạn có thể sử dụng khi chạy bộ, đi gym hoặc các hoạt động ngoài trời khác. Giá gốc 317.000 đồng, nay giảm 28,08% còn 228.000 đồng. Nhờ chất liệu mềm mại và thiết kế vừa vặn, đôi tất này không chỉ tiện dụng mà còn giúp bảo vệ đôi chân hiệu quả suốt cả ngày.

5. Quần lót BENEUNDER cho nữ

Với chất liệu mỏng, đàn hồi cao, chống thấm nước và thoáng khí, chiếc quần lót này mang lại cảm giác dễ chịu suốt cả ngày. Giá bán 346.000 đồng. Đây là sản phẩm vừa tiện dụng cho các hoạt động hàng ngày, vừa lý tưởng cho những chuyến đi ngoài trời, giúp bạn luôn thoải mái và tự tin.

Nhìn chung, với mức giá từ 200-350.000 đồng, các sản phẩm Beneunder trên Lazada không chỉ chất lượng mà còn cực kỳ tiện dụng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn “gỡ lỡ” sale 11/11 và sở hữu những món đồ hữu ích, vừa xịn vừa hợp túi tiền.

