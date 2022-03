Boygroup Kpop cover nhạc phim đình đám bằng tiếng Việt: Gây ngỡ ngàng vì quá rõ lời, vocal ngang ngửa chính chủ EXO?

Những đêm nhạc giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc luôn là dịp mà fan Việt có thể thưởng thức những màn biểu diễn hát tiếng Việt thú vị từ idol Kpop. Và mới đây, tại K-Wave OST Concert - đêm nhạc đặc biệt được tổ chức nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, thuộc khuôn khổ sự kiện K-Culture & Content Festival 2022 tại Bình Dương, JUST B đã mang đến màn trình diễn bản OST đình đám For You trong phim Moon Lover.

JUST B hát ca khúc For You (OST Moon Lovers) từng được EXO-CBX thể hiện rất tốt (Vietsub: Choo)

Vốn là 1 ca khúc đình đám, giai điệu của For You được nhiều fan Kpop biết đến. Nhưng đặc biệt hơn cả, JUST B đã thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt vô cùng trôi chảy. Đặc biệt, đến phần hát của Byeonghee, Geonu, nhiều người còn phải trầm trồ vì phát âm vô cùng chuẩn từ 2 thành viên này. Về kỹ năng hát live, JUST B cũng được đánh giá cao, không hề gây thất vọng so với bản gốc vốn được thể hiện tốt từ tiền bối EXO-CBX.

Thành viên Geonu được khen ngợi vì phát âm tiếng Việt vô cùng chuẩn

Màn thể hiện của JUST B khiến fan Việt không khỏi xao xuyến

Kỹ năng hát live không thua kém bản gốc là bao

Màn biểu diễn tròn trịa và chỉn chu của JUST B nhận về cơn mưa lời khen từ fan Việt:

- Ô vocal cũng ổn đấy chứ nhỉ.

- Nhóm hát live như vậy là quá đỉnh rùi, mình nghe các bạn ấy phát âm thế cũng ổn lắm.

- Byeonghee, Geonu phát âm rõ quá nè, bài debut của nhóm tôi thấy cũng hay mà ít người quan tâm quá.

- Vốn dĩ bản gốc EXO-CBX hát quá tốt rồi nhưng mà JUST B cũng không gây thất vọng, 10 điểm.

- Lee Geonu đỉnh quá.

- Nhóm này hát tốt nhỉ, nghe mà thấy ấm áp lắm, bạn nào hát cũng hay.

- Ô lần đầu nghe đến tên nhóm này luôn.

- Thực ra hát cũng không rõ tiếng Việt lắm nhưng mà đối với một người nước ngoài thì như vậy là quá tốt rồi.

JUST B là nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên trực thuộc công ty Bluedot Entertainment. Các thành viên của JUST B là Geonu, Bain, Lim Jimin, JM, DY, và Sangwoo. Các thành viên được giới thiệu với công chúng lần đầu tiên với tư cách là thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế Under Nineteen và I-LAND. JUST B ra mắt chính thức vào ngày 30/6/2021 với mini album đầu tay Just Burn cùng với ca khúc chủ đề Damage. Mới đây nhất, nhóm đã trở lại với ca khúc TICK TOCK.

JUST B

MV TICK TOCK - JUST B

