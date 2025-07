Theo Variety, một số khán giả đã chia sẻ cảm giác được gọi là "điên rồ" khi xếp hàng mua vé dù chưa thể hình dung, một năm tới công việc, lịch trình có gì cản trở việc thưởng thức tác phẩm mới đến từ đạo diễn Christopher Nolan.

Theo một nguồn tin nội bộ, chưa đầy 24 giờ sau khi mở bán, 95% số vé đã được bán hết. Phần lớn số vé này được bán ra ngay trong giờ đầu tiên ra mắt.

Đây quả là một động thái gây ấn tượng mạnh mẽ cho Universal, hãng đã tạo nên tiếng vang lớn và sự chú ý của giới truyền thông nhờ phá vỡ truyền thống của ngành. Thông thường, vé xem phim mới chỉ được bán trước ngày phát hành tối đa vài tháng. The Odyssey không chỉ chưa có lịch chiếu chính thức mà còn đang trong quá trình quay phim. Các ngôi sao Matt Damon, Tom Holland và Zendaya vừa được bắt gặp đang quay phim ở Scotland.

Hình ảnh Matt Damon trên phim trường (Ảnh: TheImageDirect.com)

Nhu cầu cao một lần nữa khẳng định sức hút phòng vé của Christopher Nolan, một trong những đạo diễn thành công nhất từ trước đến nay với những bom tấn mùa hè như bộ ba phim Dark Knight, Inception và gần đây nhất là bộ phim đoạt giải Oscar Oppenheimer.

Christopher Nolan từ lâu đã là một người ủng hộ nhiệt thành cho công nghệ làm phim Imax. Ông cho rằng hình ảnh trên phim chiếu rõ nét hơn và màn hình rộng hơn của các phòng chiếu cao cấp mang lại trải nghiệm nhập vai hơn cho khán giả. Với The Odyssey, Nolan quay toàn bộ phim bằng máy quay Imax, biến bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của hãng phim được sản xuất theo cách này. Việc bán hết vé nhanh chóng cho thấy người tiêu dùng đang rất ủng hộ Imax 70mm - một định dạng mà thậm chí một thập kỷ trước chỉ được những người mê phim thực thụ biết đến.

Đạo diễn Christopher Nolan tại phim trường The Odyssey (Ảnh: TheImageDirect.com)

"Thật táo bạo, thật xuất sắc", Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích truyền thông cấp cao tại Comscore, nhận xét về việc bắt đầu bán phim trước một năm của The Odyssey. "Nhưng chỉ có người tầm cỡ như Nolan mới có thể làm được điều này. Anh ấy là một thương hiệu riêng. Nếu các nhà làm phim khác thử làm điều này, rất có thể mọi người sẽ chế giễu."

Trong bối cảnh doanh thu phòng vé vẫn đang chật vật để trở lại mức trước đại dịch, các nhà phân tích cho rằng sự kiện cháy vé sớm trước cả năm trời của The Odyssey cho thấy, các hãng phim hoàn toàn có thể thay đổi, sáng tạo trong cách tiếp thị, phá vỡ những chuẩn mực truyền thống để tạo thêm sự chú ý, kích thích nhu cầu của khán giả.

Shawn Robbins, Giám đốc phân tích phim tại Fandango, cho biết: "Quyết định bán vé này đang tạo ra đủ loại sự chú ý ngay từ đầu cho bộ phim. Khi bạn làm điều gì đó chưa từng có trước đây, nó giúp bộ phim trở thành một sự kiện lớn".

Không chỉ là một chiêu tiếp thị, việc cháy vé phản ánh sự quan tâm rất lớn của khán giả đối với bom tấn chuyển thể, lấy cảm hứng từ sử thi Hy Lạp. Bên cạnh công nghệ làm phim tiên tiến nhất, phim còn quy tụ dàn sao khủng với Matt Damon đóng vai chính Odysseus, cùng với đó là hàng loạt tên tuổi lớn như Tom Holland (vai Telemachus - con trai của Odysseus), Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o...

Tom Holland (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, việc mở bán vé sớm này cũng được nhìn nhận mang đến một số vấn đề phức tạp như tạo ra một thị trường thứ cấp cho những kẻ đầu cơ vé, tìm cách kiếm lời từ nguồn cung hạn chế của các suất chiếu cuối tuần đầu tiên.

Các phiên đấu giá vé xem phim The Odyssey trên eBay đã được đăng tải chỉ vài giờ sau khi mở bán, với một số mức giá lên tới hơn 200 USD. Một vé xem buổi chiếu tối Chủ nhật tại Cinemark ở Dallas được bán với giá gấp 400 lần giá gốc. Một gói 4 vé xem phim AMC Lincoln Square ở New York vào thứ Bảy đã bắt đầu được đấu giá ở mức 1.000 USD. Nhưng đối với những người hâm mộ Christopher Nolan, cơn sốt cuồng nhiệt để trở thành một trong những người đầu tiên được xem The Odyssey trên màn ảnh rộng, vẫn hoàn toàn xứng đáng.

The Odyssey được thực hiện dựa trên tác phẩm văn học kinh điển của Homer, kể về hành trình 10 năm của Odysseus, vua xứ Ithaca, trên hành trình trở về sau cuộc chiến thành Troy. Nếu như vai chính của Matt Damon được xác nhận từ khá sớm thì vai diễn cụ thể của dàn sao trong phim chưa được công bố chính thức.