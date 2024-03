Cuộc Chiến Sinh Tồn 2 là bộ phim nối sóng khung giờ vàng cuối tuần của đài SBS. Phim là phần tiếp theo của bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào cuối năm ngoái. Thậm chí phần 1 của phim còn bị khán giả yêu cầu cấu chiếu vì nội dung quá tiêu cực, bạo lực và phi lý.

Mới đây sau khi tập 1 của bộ phim lên sóng, ký giả Ryu Ye Ji của trang Ten Asia đã đăng tải một bài viết với những đánh giá tiêu cực về nó. Ngay phần mở đầu, ký giả này đã nhận định rằng 46 tỷ won mà SBS đầu tư cho Cuộc Chiến Sinh Tồn (khoảng hơn 840 tỷ đồng) đã trở nên vô nghĩa. Rating mở màn của tập 2 thấp đến khó tin. Nó chỉ ghi nhận con số 4,4%, thấp hơn cả rating mở màn phần 1. Đáng nói hơn khi so với bộ phim trước đó của SBS là Flex x Cop thì con số 4,4% chỉ bằng một nửa so với thành tích mà Flex x Cop ghi nhận được. Trước con số thấp thảm hại với phim giờ vàng ở đài công cộng, ký giả Ryu Ye Ji đã nhận định đây là một "sự nhục nhã" khiến biên kịch Kim Soon Ok, người nổi tiếng với những kịch bản độc hại thái quá, phải xem lại phong cách của mình.

Ngay từ đầu, Cuộc Chiến Sinh Tồn đã được đánh giá là có nội dung khiêu khích quá mức với những cảnh phim không thực tế. CG vụng về và các diễn viên cũng thể hiện cảm xúc một cách rất cường điệu, lúng túng. Cơn khủng hoàng đến từ phần 1 thậm chí khiến bộ phim phải thay đạo diễn từ PD Joo Dong Min sang PD Oh Jun Hyuk. Trước khi phần 2 lên sóng, đạo diễn Oh cũng chia sẻ: "Tôi đã cố gắng biến nó thành một bộ phim mà khán giả có thể xem một cách thoải mái hơn bằng cách tiếp thu những phản ánh của khán giả về mặt bối cảnh và biểu cảm."

Ghi nhận việc tập 1 của phần 2 có phần tiết chế hơn về mặt drama, kịch bản dường như cũng theo hướng "nhân văn" hơn khi để nữ chính "cải tà quy chính" tuy nhiên nỗ lực của đạo diễn Oh dường như vẫn chưa chạm đến được người xem. Khán giả vẫn thất vọng về tác phẩm này, chưa kể nó còn bị quá nhiều bộ phim chất lượng làm lu mờ. Đó là Wonderful World hay thậm chí là Queen of Tears .

Dĩ nhiên phần 2 của Cuộc Chiến Sinh Tồn mới chỉ bắt đầu lên sóng, chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng vào tác phẩm này, chí ít là vào việc kịch bản sẽ được tiết chế hơn sau quá nhiều phản ứng tiêu cực từ phần 1.

