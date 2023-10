Bom tấn 19+ thay đạo diễn sau lùm xùm bị tẩy chay vì nội dung bạo lực, netizen sợ "hỏng cả bộ phim"

Theo thông tin độc quyền từ trang Naver của Hàn Quốc ngày 13/10 thì mới đây, bộ phim Cuộc Chiến Sinh Tồn (The escape of the seven) đã có một sự xáo trộn lớn về ekip phim. Cụ thể, đạo diễn chính của phim là Joo Dong Min đã đột ngột tuyên bố rời khỏi dự án khi bộ phim gần đây đã bắt đầu bấm máy phần 2.

Đạo diễn Joo Dong Min

Cuộc Chiến Sinh Tồn là dự án kinh phí lớn tiếp theo của biên kịch Kim Soon Ok - đạo diễn Joo Dong Min sau Penthouse. Phần đầu tiên với sự đồng hành của đạo diễn Joo Dong Min hiện đã quay xong và sẽ hoàn thành việc phát sóng trong tháng 11. Mới đây, các diễn viên đã tiếp tục quá trình quay phim phần 2 nhưng không có đạo diễn Joo. Thay vào đó, người đồng sản xuất bộ phim - Oh Joon Hyuk đã thay thế Joo Dong Min để làm đạo diễn chính của bộ phim.

Khán giả vô cùng hoang mang, nhất là khi lý do đạo diễn Joo rời đoàn phim không được đưa ra. Tuy việc quay phim không bị gián đoạn nhưng nhiều người lo lắng chất lượng phim sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều lời đồn đoán cho rằng vấn đề là vì Cuộc Chiến Sinh Tồn vấp phải quá nhiều phản ứng tiêu cực. Phim bị chỉ trích, tẩy chay vì những nội dung bạo lực quá đà khiến nó phải gắn mác 19+ ở những diễn biến gần đây.

Vấn đề nghiêm trọng tới độ, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã nhận được nhiều khiếu nại từ người dân về nội dung mang tính khiêu khích cao của Cuộc Chiến Sinh Tồn. Nội dung khiếu nại bao gồm tình tiết xoay quanh những cái chết quá kinh hoàng của các nhân vật trong mỗi tập phim; nhân vật lạm dụng quá mức chất cấm bất hợp pháp và việc nữ sinh sinh con tại trường học. Ngoài ra những hình ảnh quá khích ở môi trường học đường, miêu tả đầy tiêu cực về các giáo viên cũng khiến phim vấp phải tranh cãi.

Cuộc Chiến Sinh Tồn có quá nhiều tình tiết bạo lực

Sau một tuần hoãn chiếu, Cuộc Chiến Sinh Tồn sẽ tiếp tục lên sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh SBS.

Nguồn: Allkpop