Bỏ túi những mẫu trang sức ngọc trai giúp bạn tỏa sáng rực rỡ hè này

Trang sức ngọc trai Freshwater - năng lượng trẻ trung, tươi mới



Ngọc trai Freshwater hay còn được gọi là ngọc trai nước ngọt, là gợi ý phù hợp cho những cô nàng muốn sở hữu những viên ngọc trai tròn đẹp, óng ánh lớp xà cừ với ngân sách hợp lý. Trang sức ngọc trai Freshwater mang đến sức sống tươi mới, tỏa sáng, như một biểu tượng của sức trẻ, sự độc lập và quyến rũ trong mỗi người phụ nữ.

Hè năm nay, phái đẹp có thể bổ sung vào bộ sưu tập trang sức của mình các thiết kế dây cổ đính ngọc trai Freshwater từ PNJ - mảnh ghép không thể thiếu để làm nên diện mạo thanh thoát, nữ tính khi diện những mẫu đầm hoặc áo hở vai.

Vẻ đẹp óng ánh, tươi sáng của ngọc trai Freshwater tô điểm cho diện tươi mới để nàng tận hưởng chuyến đi mùa hè. Ảnh: PNJ

Gợi ý đầu tiên là thiết kế dây cổ với phần mặt dây được lấy cảm hứng từ biển khơi với hình dáng uyển chuyển của vỏ trai đang đỡ lấy viên ngọc. Bên cạnh đó, mặt vỏ còn được điểm xuyết bởi những viên đá lấp lánh. Khi lớp xà cừ óng ánh của ngọc trai Freshwater hòa vào ánh sắc lấp lánh của những viên đá trên vòng cổ, vẻ đẹp nữ tính nơi xương quai xanh của nàng sẽ được tôn vinh trọn vẹn.

Đơn giản nhưng không đơn điệu, mặt dây đính ngọc trai điểm nét tinh khôi, trong trẻo dưới nắng hè. Ảnh: PNJ

Bên cạnh nguồn cảm hứng từ biển khơi, PNJ còn mang đến những thiết kế ngọc trai độc đáo: Thiết kế kiểu dáng mềm mại, uốn lượn, lấy cảm hứng từ hình dáng của hình tượng túi tiền bao quanh viên ngọc trai cỡ lớn tạo nên ý nghĩa về tiền tài, phú quý hay thiết kế dây cổ ngọc trai chất liệu vàng trắng đính đá tạo hình cỏ 3 lá may mắn. Với các thiết kế kết hợp cùng các biểu tượng may mắn, dây cổ không chỉ hoàn thiện thêm outfit cho các nàng mà còn gửi trao những ý nghĩa may mắn trong cuộc sống.

Trang sức ngọc trai Akoya - ánh sắc nhẹ nhàng, tinh tế

Ngọc trai Akoya được biết đến với vẻ đẹp tinh tế và sự lấp lánh tự nhiên, ngọc trai Akoya thường có màu trắng sáng hoặc màu hồng nhạt và có bề mặt rất mịn màng. Điều này làm cho ngọc trai Akoya trở thành một trong những loại ngọc trai được ưa chuộng nhất trong các thiết kế trang sức.

Được hoàn thiện từ những đường nét thanh mảnh, chiếc nhẫn và lắc tay ngọc trai Akoya nhẹ nhàng nâng niu bàn tay thon của phái đẹp. Ảnh: PNJ

Vào mùa hè, các quý cô thường ưa chuộng những mẫu áo, đầm cộc tay. Với kiểu dáng trang phục kể trên, chiếc lắc tay ngọc trai Akoya từ PNJ sẽ là điểm nhấn giúp nàng khoe khéo chiếc cổ tay xinh xắn. Khi diện lắc tay ngọc trai có thiết kế dây thanh mảnh, đính thêm 3 viên ngọc trai Akoya cùng những chiếc đầm trắng phối ren để dạo quanh bờ biển, phái đẹp có thể phối thêm một chiếc nhẫn ngọc trai Akoya để tạo thêm điểm nhấn đồng điệu cho đôi tay thon thả. Chiếc nhẫn vàng trắng tinh tế mang lại vẻ đẹp đầy phong cách với viên ngọc trai Akoya ở trung tâm như được nâng đỡ bởi những cánh sao biển. Mỗi chi tiết nhỏ trên nhẫn đều được chăm chút tỉ mỉ, từ những đường nét mềm mại cho đến những viên đá nhỏ lấp lánh.

Vòng tay ngọc trai Akoya chất liệu vàng trắng, với thiết kế dễ đeo, là một lựa giúp tôn lên vẻ đẹp tinh tế, duyên dáng. Ảnh: PNJ

Một gợi ý khác cho mùa hè này là chiếc vòng tay vàng trắng, thiết kế phom dáng cứng cáp với viên ngọc trai Akoya ở trung tâm. Đặc biệt hơn, phần mặt vòng tay được trang trí bởi những viên đá lấp lánh có độ to, nhỏ khác nhau sắp xếp đối xứng lạ mắt, giúp tăng thêm phần phóng khoáng, đồng thời làm tăng sự cuốn hút của viên ngọc trai. Các cô gái có thể diện mẫu vòng ngọc trai này cùng outfit rực rỡ sắc màu và tận hưởng những ngày hè nằm dài trên bãi cát.

