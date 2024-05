Bộ sưu tập đồng hồ TITAN: Điểm giao giữa chất riêng và chất lượng vượt bậc

Hội nghị ngày 14/05 vừa qua của đồng hồ Titan x Dragonfly Select Brands Việt Nam (Dragonfly Việt Nam) - nhà phân phối độc quyền thương hiệu, không chỉ là cơ hội để giới thiệu bộ sưu tập mới, mà còn là gửi gắm thông điệp về sự kết hợp tinh tế giữa chất riêng và chất lượng vượt bậc trong từng sản phẩm.



Hội nghị khách hàng chiến lược thương hiệu đồng hồ Titan tại Việt Nam

Top thương hiệu đồng hồ phương Đông, biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp, tự hào giới thiệu thị trường Việt các BST chủ chốt của mình, mang đậm dấu ấn sáng tạo và tinh tế. Mang thiết kế hiện đại và tay nghề chế tác tỉ mỉ, mỗi mẫu đồng hồ đều phản ánh sứ mệnh của đồng hồ Titan trong việc mang lại phong cách và đẳng cấp cho người dùng. Bằng những nghiên cứu đặc biệt từ đội ngũ thiết kế và kỹ sư chuyên nghiệp. Với nhiều mẫu mã được lựa chọn tỉ mỉ, phù hợp với sở thích của thị trường dành cho cả nam và nữ. Đồng hồ Titan cam kết không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là biểu tượng phong cách độc đáo, mang đến cho bạn niềm tự hào sở hữu và khẳng định đẳng cấp.

Những mẫu đồng hồ nổi bật dành cho cả nam và nữ

Gọi key collections của đồng hồ Titan là điểm giao giữa chất riêng và chất lượng bởi sự hiện diện của hai "nhà du hành" Titan Stellar và "anh tài" Edge by Titan!

Bộ sưu tập Titan Stellar - Dấu ấn vũ trụ trên cổ tay bạn. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí và tráng lệ của vũ trụ bao la, mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều ẩn chứa câu chuyện riêng, được thể hiện tinh tế qua từng chi tiết:

Ngôi sao mới: Lấy cảm hứng từ những xoáy bụi vũ trụ và vệt sáng thiên hà, những chiếc đồng hồ này sở hữu mặt số với họa tiết mê hoặc, thu hút mọi ánh nhìn.

Siêu tân tinh: Mang vẻ đẹp rực rỡ như sự bùng nổ của một ngôi sao đang tan rã, chiếc đồng hồ này sở hữu mặt số mô phỏng địa hình thiên thể, mặt số phụ thể hiện mặt trời-mặt trăng, cùng dây đeo thiết kế hiện đại.

Hố đen: Bí ẩn và đầy cuốn hút, chiếc đồng hồ này sở hữu kim cong theo đường viền phức tạp của mặt số, vỏ và dây đeo đen tuyền, gợi lên vẻ đẹp mê hoặc của không gian sâu thẳm.

BST Titan Stellar là sự kết hợp tinh tế giữa sự truyền cảm hứng từ vũ trụ và công nghệ tiên tiến.

Trái ngược với Titan Stellar, gọi Edge by Titan là "anh tài" vì đây là chiếc đồng hồ danh giá nhận giải thưởng "chiếc đồng hồ ceramic mỏng nhất vũ trụ" bởi Red Dot Design Award - giải thưởng thiết kế có lớn và có uy tín hàng đầu thế giới, Red Dot từ lâu đã trở thành đại diện cho những thiết kế chất lượng được săn đón bậc nhất trên toàn cầu (Theo trang red-dot.org/award). Với độ mỏng chỉ 4.4mm, các đồng hồ Edge by Titan mang lại sự thoải mái vừa vặn khi đeo. Sử dụng bộ máy Edge Caliber 9081 do chính Titan sản xuất với độ dày chỉ 1.15mm. Đặc biệt, mặt kính Sapphire Crystal chống trầy xước, dòng Edge by Titan thỏa mãn được yêu cầu về sự mỏng nhẹ, thanh lịch của các quý ông. Đây không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và cuốn hút.



Đồng hồ Edge by Titan mang lại sự thoải mái vừa vặn khi đeo.

Hội nghị khách hàng chiến lược thương hiệu đồng hồ Titan tại Việt Nam 2024 với thông điệp "Sát cánh – Tiến tới – Tương lai" không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự hợp tác của Titan và Dragonfly Việt Nam với các đối tác chiến lược. Mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm chất riêng và chất lượng vượt bậc của hơn 250 trên 400 mẫu mã đồng hồ đã có mặt trên thị trường mà Titan đã chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với sở thích của khách hàng Việt Nam.



Với nỗ lực không ngừng, đồng hồ Titan đã và đang ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Con số hơn 200 triệu khách hàng tại hơn 25 quốc gia trong hơn ba thập kỷ, trong tương lai Titan hướng đến mục tiêu mở thêm nhiều cửa hàng trên toàn quốc sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Hiện nay khách hàng có thể yên tâm mua sắm sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng bán lẻ, hệ thống đối tác phân phối uy tín, website titanwatches.vn và trên các sàn thương mại điện tử. Thương hiệu cam kết đồng hành cùng khách hàng lâu dài qua chính sách bảo hành quốc tế cùng trung tâm bảo hành sản phẩm tại Hà Nội và TP.HCM.