Bộ phim xuất sắc này xứng đáng nổi tiếng hơn: Nữ chính là mỹ nhân diễn đỉnh bậc nhất 2023

Giữa hàng loạt tựa phim đình đám ra mắt màn ảnh Hàn thời gian gần đây như Mask Girl, Moving,... thì The Killing Vote (Lá Phiếu Tử Hình) là tác phẩm có phần kém tiếng hơn hẳn dù chất lượng của nó thì không thua gì các bom tấn khác. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên vô cùng chất lượng, với những cái tên nổi bật như Park Hae Jin, Park Sung Woong và đặc biệt là mỹ nhân nổi đình đám của phim Hàn năm nay - Lim Ji Yeon.

The Killing Vote xoay quanh hành trình các nhân vật chính tìm ra danh tính thực sự của Gaetal. Gaetal là kẻ đeo mặt nạ chó, chuyên tự tay xử lý những tội phạm đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Trước mỗi lần "hành xử", Gaetal sẽ lấy ý kiến của công dân trên 18 tuổi, nếu số lượng đồng ý trên 50% thì Gaetal sẽ ra tay bằng những hình thức có phần man rợ. Sau mỗi tập phim, khán giả đều phải nín thở chờ đợi những phán quyết từ Gaetal và cuộc bình chọn lạ đời của hắn ta cũng như tò mò xem đằng sau tấm mặt nạ kia, Gaetal thật sự là ai.

Theo dõi phim, khán giả dành nhiều lời khen cho nội dung kịch tính, có phần đen đối và đặc biệt là vô cùng khó đoán của The Killing Vote. Diễn xuất của bộ ba Park Hae Jin - Park Sung Woong - Lim Ji Yeon cũng không có bất kỳ điểm nào để chê, quá xuất sắc và mang đến cho khán giả nhiều trường đoạn vô cùng nặng nề về cảm xúc. Lim Ji Yeon cũng tiếp tục mang đến một màu sắc mới cho khán giả, một vai diễn hoàn toàn khác so với The Glory hồi đầu năm nay và Khu Vườn Dối Trá mới lên sóng cách đây không lâu.

Sở hữu đề tài tương đối nặng đô với phim truyền hình và đặc biệt, việc SBS quyết định chỉ chiếu mỗi tuần một tập vào khung giờ hạn chế khán giả (tối muộn mỗi thứ Năm) lại không phát hành phim trên các nền tảng trực tuyến thịnh hành, đã khiến cho The Killing Vote gặp trở ngại lớn trong việc tiếp cận người xem. Người hâm mộ của bộ phim cảm thấy không khỏi "bất bình" khi đáng lẽ, với chất lượng vượt trội của mình, The Killing Vote xứng đáng được nhiều khán giả quan tâm và theo dõi hơn. Nhiều người cũng thắc mắc, rằng vì lý do gì mà SBS lại quyết định "bỏ bê" The Killing Vote, trong khi thời điểm hiện tại, nhà đài này cũng không có tác phẩm nào nổi bật hơn về chất lượng.

Nguồn ảnh: SBS