Bố họ Giang mẹ họ Hồ, đặt cho con cái tên “độc nhất vô nhị” khiến ai nghe xong cũng phải giật mình

Đặt tên cho con là một trong những việc quan trọng của các bậc phụ huynh, bởi cái tên đó sẽ gắn liền tới cuộc đời của một đứa trẻ. Do đó, mọi người đều mong muốn đặt cho con cháu những cái tên thật hay, ý nghĩa, qua đó gửi gắm những lời chúc may mắn, một đời bình an tới đứa trẻ. Chính vì vậy, việc đặt tên thường rất được coi trọng. Nhiều gia đình cho rằng đặt tên con phải thật kêu, thật sang. Thậm chí có gia đình còn muốn tên con mình thật nổi bật, ai đã đọc tên thì không thể quên được.

Giống như trường hợp của chàng trai đang học năm ba đại học đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc mấy ngày gần đây, bởi bất cứ ai biết tên chàng trai đều không tránh khỏi tình trạng dở khóc dở cười vì không thể tin nổi đây là sự thật.

Được biết, chàng trai này sinh năm 2002 tại Hồ Bắc, Trung Quốc. Chàng trai cho biết, ngay từ khi còn bé, cậu đã nhận thức được bản thân có một cái tên "không hề tầm thường", bởi vì bất cứ thầy cô nào khi bước vào lớp cũng sẽ gọi tên cậu đầu tiên. Cái tên của cậu độc lạ tới mức ai biết đến phản ứng đầu tiên đều cho rằng đây là trò đùa.

Phải tới khi chàng trai giải thích nguồn gốc cái tên đồng thời lấy chứng minh thư ra mọi người mới tin đây là sự thật.

Theo chàng trai chia sẻ bố cậu họ Giang còn mẹ họ Hồ, đây là hai họ khá phổ biến ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vào năm cậu ra đời, thì tựa game Truyền Kỳ hay còn được biết đến là Nhiệt huyết truyền kỳ (The Legend of Mir) lại đang làm mưa làm gió tại khu vực Châu Á và được rất nhiều người yêu thích. Trong số những người yêu thích trò chơi này có cả bố của chàng trai. Chính vì quá thích trò chơi này, đồng thời muốn đặt cho con một cái thật đặc biệt. Bố chàng trai đã quyết định đặt cho chàng trai cái tên Giang Hồ Truyền Kỳ. Cái tên được ghép bởi cả họ của bố, mẹ và tên trò chơi được yêu thích nhất lúc bấy giờ.

Bố họ Giang mẹ họ Hồ, đặt tên con là Giang Hồ Truyền Kỳ khiến ai nghe xong cũng dở khóc dở cười. Ảnh: Baidu

Bố của chàng trai vốn cho rằng cậu con trai sẽ được mọi người yêu thích vì cái tên "độc nhất vô nhị" này. Không ngờ chính cái tên này lại đem đến muôn vàn rắc rối cho chàng trai.



Cứ mỗi lần đi đâu cần phải giới thiệu họ tên là Giang Hồ Truyền Kỳ lại rơi vào trạng thái bối rối không biết kiếm chỗ nào để "chui xuống" vì quá ngại ngùng. Từ bạn học, thầy cô cho đến người yêu đều mắt tròn mắt dẹt khi nghe cậu giới thiệu bản thân. Thậm chí chính vì cái tên "độc nhất vô nhị" này mà cậu bị mối tình đầu chia tay một cách chóng vánh ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Chính vì nguyên nhân này, chàng trai quyết định rằng sau khi tốt nghiệp ra trường việc đầu tiên cậu làm chính là đi đổi lại một cái tên khác "phổ thông" và "bình thường" hơn. Cậu đã bàn bạc vấn đề này với phụ huynh và cũng nhận được sự ủng hộ.

Mỗi lần phải giới thiệu tên là một lần chàng trai cảm thấy ngại ngùng bối rối không biết giấu mặt đi đâu. Ảnh: Baidu

Câu chuyện về cái tên độc dị lạ của Giang Hồ Truyền Kỳ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít người cũng để lại những câu chuyện éo le tương tự về cái tên của mình. Thậm chí có người còn có tên là "Cao Phú Soái" khiến không ít người phải dở khóc dở cười. Bởi "Cao Phú Soái" chính là 3 tiêu chí của người đàn ông hoàn hảo tại Trung Quốc với thân hình cao ráo, gia cảnh giàu có, ngoại hình đẹp trai. Đây cũng chính là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái Trung Quốc.



Có thể thấy, việc đặt tên cho con quả là một nhiệm vụ quan trọng với tất cả các bậc phụ huynh. Do đó hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đặt cho con một cái tên, bởi đây sẽ là thứ sẽ đồng hành cùng con lớn lên, cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của con sau này.