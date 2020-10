Bồ cũ Linh Ngọc Đàm mạnh dạn tư vấn tình cảm cho dân mạng, từ kinh nghiệm cũ mà ra?

Hậu chia tay, có cặp đôi sống chết không đội trời chung nhưng cũng không ít người lại tiếp tục là bạn tốt, thậm chí còn giúp đỡ, tặng quà đắt tiền cho nhau. Linh Ngọc Đàm và Bụt chính là ví dụ điển hình của kiểu thứ 2.

Linh Ngọc Đàm và Bụt

Hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao họ lại có thể làm được điều này? Vậy thì màn tư vấn tình cảm thấu tình đạt lý cho dân mạng của Bụt trên Instagram mới đây sẽ là câu trả lời. Dường như sau chuyện tình yêu với Linh Ngọc Đàm, Bụt đã có thêm cho mình kha khá kinh nghiệm tình trường.



Khi được hỏi chuyện chia tay rồi quay lại nhưng vẫn chia tay vì 1 lý do, bồ cũ Linh Ngọc Đàm cho biết: "Đa số các đôi yêu nhau toàn thế mà. Chia tay vì lý do gì đấy, một thời gian quen lại rồi cũng chia tay vì lý do cũ. Vì ít ai dám ngồi lại giải quyết cho xong vấn đề hết á. Tốt nhất là dành một lần nói chuyện rõ ràng với nhau về vấn đề đấy. Nếu giải quyết được, thông cảm cho nhau thì quen tiếp tục, còn không thì chia tay để không phải vương vấn".

Về việc yêu công khai hay không công khai, Bụt chia sẻ quan điểm: "Cái gì cũng có 2 mặt. Công khai hay không công khai cũng được nhưng quang trọng là thật lòng yêu nhau. Có thể yêu nhau chỉ 2 người và bạn bè thân thiết của 2 người biết nhưng khi cần lúc nào cũng có 1 người ở bên. Còn hơn là ầm ĩ trên MXH nhưng..."

Bụt chia sẻ quan điểm về chuyện tình cảm với dân mạng

Ngoài ra, Bụt còn nhắc đến bạn gái cũ bằng một cách khá thoải mái và nhẹ nhàng, khẳng định mối quan hệ cực kì tốt đẹp của cả 2.

Bụt nhắc đến Linh Ngọc Đàm

Với những chia sẻ này cùng cách mà Linh Ngọc Đàm và Bụt đối xử với nhau, fan của cặp đôi có nhiệt tình "đẩy thuyền" tái hợp cũng không có gì lạ đâu.

Ảnh: Tổng hợp