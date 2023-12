Bỏ bữa sáng, vội bữa trưa, nhồi bữa tối - Người trẻ chọn bỏ quên sức khỏe để chạy theo nhịp sống bận rộn

Mùa bận rộn, mùa của những bữa cơm vội vàng



Cuối năm là khi tất cả mọi người cố gắng "chạy nước rút" để hoàn thành những công việc dang dở. Nhịp sống gấp gáp của công việc và những deadline dày đặc đưa chúng ta vào cuộc đua không dừng, nơi mọi thứ đều trở nên hối hả và vội vàng. Trong nhịp sống bận rộn này, một thứ quan trọng nhưng thường bị đặt sang một bên: bữa cơm hàng ngày. Bỏ bữa sáng, vội bữa trưa, và nhồi bữa tối là một thói quen phổ biến và rất dễ bắt gặp trong giới văn phòng. Việc bỏ quên bữa cơm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mà còn mang theo những hậu quả đáng kể, bao gồm cả việc làm giảm hiệu suất công việc trong những thời điểm quan trọng.

Bỏ bữa và những hậu quả khôn lường phía sau

Mất cân bằng dinh dưỡng, sức đề kháng thấp

Khi bỏ bữa, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt năng lượng. Khi nguồn năng lượng đang ở mức rất thấp, cơ thể bắt buộc phải tận dụng năng lượng dự trữ từ gan, điều này sẽ đưa gan vào trạng thái hoạt động quá mức. Ngoài ra, nếu không có thói quen ăn sáng đều đặn, hệ tiêu hóa sẽ không thể điều tiết một cách ổn định, tạo điều kiện cho những tác động tiêu cực nặng nề đối với hệ tiêu hóa. Những tác động này dần dần làm suy giảm khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể.

Khả năng ghi nhớ và sức tập trung kém

Việc bỏ qua bữa ăn để làm việc không phải là một hướng giải quyết công việc hiệu quả, vì khi bạn đói, việc cung cấp glucose vào não bị giảm. Điều này sẽ gây ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng ghi nhớ, sức tập trung, và bạn sẽ không thể làm việc hiệu quả trong điều kiện này.

Thiếu hụt vitamin và khoáng chất

Khi nhịn ăn cơ thể của chúng ta sẽ mất đi một lượng nước có chứa các loại khoáng chất trong thực phẩm, đặc biệt là vitamin và protein. Việc bỏ qua các bữa ăn trong ngày sẽ khiến làn da bị khô và kém căng mịn do thiếu collagen.

Bỏ bữa sáng khiến chúng ta khó "chạy deadline" hơn

Ăn vội - tác nhân dẫn đến rối loạn tiêu hóa



Ăn vội, dùng bữa qua loa luôn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bệnh béo phì nhưng nhiều người buộc phải ăn vội vì đặc thù công việc như tài xế, công nhân… đến cả nhân viên văn phòng. Các chuyên gia cũng nhận định rằng khi ăn vội, cơ thể không kịp đưa tín hiệu đến não cho biết đã đủ no. Điều này dẫn đến người ăn vội, ăn quá nhanh có nguy cơ ăn nhiều hơn nhu cầu cơ thể, dẫn đến khả năng béo phì gấp 3 lần so với người ăn chậm hơn. Người ăn nhanh cũng có tình trạng trào ngược dạ dày cao hơn.

Việc dùng bữa trưa vội vàng trong giờ làm là tác nhân dẫn tới rối loạn tiêu hóa

Nhồi bữa tối - Cách tiếp nhận dinh dưỡng sai lầm



Buổi tối, khi mọi người trở về sau một ngày làm việc dài, thường xuyên nhồi nhét thức ăn một cách vội vã, mà không quan tâm đến giá trị dinh dưỡng. Cùng với việc bỏ bữa trong ngày khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải trong một khung thời gian ngắn dẫn tới những rối loạn dạ dày và đường ruột.

Nhồi nhét vào 1 bữa duy nhất trong ngày không phải là một cách ăn uống khoa học

Nhưng có thực mới vực được đạo, "Nhẹ bụng ngon miệng" thì deadline mới hanh thông



Có thể thấy, thói quen tưởng chừng như giúp chúng ta có thêm thời gian để làm việc, thì lại khiến cơ thể suy nhược và từ đó hiệu quả của công việc lại bị giảm sút.

Chậm lại để nhanh hơn

Thay vì vội vàng, hãy cố gắng kiểm soát thời gian khi dùng bữa để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Còn nếu buộc phải ăn vội, bạn nên chọn kích thước bữa ăn từ trung bình đến nhỏ, nhất là các phần thức ăn nhanh vì thường có năng lượng rất cao. Nên chọn món ăn lành mạnh nhiều rau xanh, uống nước lọc hay thức uống không thêm đường, hạn chế đồ chiên xào, dầu mỡ.

Chia nhỏ để nhận được nhiều hơn

Hãy cố gắng chia đều khẩu phần trong ngày của mình thành những bữa nhỏ cách nhau để thức ăn được tiêu hóa một cách hiệu quả. Và khi thức ăn được tiêu hóa tốt trong dạ dày thì nguy cơ bệnh về dạ dày do vi khuẩn gây ra cũng bị hạn chế đáng kể. Ngoài ra, các chứng trào ngược axit, ợ nóng, đầy bụng cũng được giảm hẳn.

"Nhẹ bụng, ngon miệng - Vượt mọi deadline" - Một trong những thông điệp cuối năm của Yakult nhắc nhở mọi người đừng bỏ bữa mùa cuối năm

"Nhẹ bụng ngon miệng - Vượt mọi deadline" Yakult ra mắt chiến dịch cuối năm nhắc nhở mọi người đừng quên bữa cơm nhà giữa nhịp sống hối hả. Thương hiệu sữa uống lên men nổi tiếng từ Nhật Bản bước ra khỏi thông điệp an toàn về "tăng sức đề kháng" để mở ra một nội dung mới, ấm áp và gần gũi với người Việt: có thực mới vực được đạo. Những bữa cơm nhà giờ đây trở thành "hệ miễn dịch" giúp tiếp sức, an tâm "tăng sức đề kháng tinh thần" trước muôn vàn deadline mệt mỏi. Câu chuyện hứa hẹn còn mở ra nhiều điều thú vị của vũ trụ gia đình Yakult, cùng theo dõi và đón chờ những câu chuyện tiếp theo tại Fanpage chính thức của Yakult Việt Nam: https://www.facebook.com/Yakultvietnam

