BLACKPINK lại âm thầm lập thêm kỷ lục, sánh bước BTS ở trời Tây và cả EXO, BIGBANG ở thị trường tỷ dân

Sau 4 năm hoạt động, cuối cùng BLACKPINK đã cho ra mắt album đầu tay của nhóm vào ngày 2/10 vừa qua. Trong hơn một tuần qua, sản phẩm âm nhạc của nhóm đã khuấy đảo mạnh mẽ khắp các bảng xếp hạng, lập không ít thành tích lớn nhỏ, với vô vàn những con số kỷ lục cực khủng.

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Mới đây, BLACKPINK lại tiếp tục âm thầm xác lập thêm những thành tích hết sức đáng nể, oanh tạc từ Tây sang Đông không hổ danh là nhóm nữ toàn cầu. BLACKPINK đã đạt No.1 trên BXH Worldwide Apple Music Album, trở thành nhóm nữ đầu tiên và là một trong hai nhóm nhạc duy nhất của Kpop đạt được thành tích này bên cạnh BTS.

Sau 9 ngày ra mắt, BLACKPINK giữ vững vị trí No.1 Worldwide Apple Music Album

Kpop chỉ duy nhất BTS và BLACKPINK đạt được thành tích này

Chưa dừng lại ở đó, với thị trường châu Á cụ thể là Trung Quốc, nhóm còn ghi nhận 1 triệu lượt mua về tải xuống The Album. Sau EXO, BIGBANG và G-Dragon, đến giờ mới có nghệ sĩ Kpop thứ 4 làm được chuyện thế này và BLACKPINK là nghệ sĩ nữ duy nhất.

Sau EXO, BIGBANG và G-Dragon, BLACKPINK là nghệ sĩ Kpop thứ 4 đạt được 1 triệu lượt download cho The Album. BLACKPINK cũng là nghệ sĩ nữ duy nhất của Kpop làm được điều này

Nơi nơi đều đang chứng kiến sự oanh tạc cực kỳ mạnh mẽ của BLACKPINK

Chỉ với hai thông báo thành tích ngắn gọn thế này nhưng đã một lần nữa chứng minh được đẳng cấp nhóm nhạc hàng đầu Kpop của BLACKPINK, hoàn toàn xứng đáng với những lời có cánh mà tạp chí ELLE US đã ưu ái dành tặng: BLACKPINK là tương lai, là nhóm nữ đỉnh nhất thế giới. Các cô gái đang đóng góp công sức to lớn cho việc mang âm nhạc của Hàn Quốc ra thế giới, lan tỏa danh tiếng vượt xa khỏi biên giới quê nhà. BLACKPINK In Your AREA đang vang lên khắp mọi nơi, xâm chiếm đông đảo các khu vực rồi!

