BLACKPINK hát live xuất sắc nhưng thành viên Knet ấn tượng nhất là Jisoo, thừa nhận sai lầm bấy lâu đã ngó lơ tài năng của cô nàng

Tuy đã rất nhiều lần được thưởng thức giọng hát live xuất sắc của BLACKPINK nhưng mỗi khi có dịp khán giả vẫn cứ không khỏi trầm trồ trước khả năng ca hát đáng nể của nhóm. Sân khấu encore mới nhất của BLACKPINK cũng không phải ngoại lệ. Màn trình diễn ăn mừng chiến thắng đầu tiên của Lovesick Girls ngay khi được đăng tải đã thu hút được sự chú ý rất lớn, nhận về không ít lời khen ngợi cho phần thể hiện tuyệt vời, hát live như "nuốt đĩa" của cả bốn thành viên.

Và thành viên mà Knet ấn tượng nhất chính là Jisoo. Xưa nay bởi vì nhan sắc quá nổi bật mà công chúng vẫn thường để ý đến visual của Jisoo nhiều hơn là vị trí lead vocal, do đó mà vô tình bỏ quên đi mất giọng hát tài năng của cô nàng, vốn cũng tốt chẳng kém gì nhan sắc. Thế nhưng lần này trước màn thể hiện quá đỉnh của Jisoo thì Knet cũng đã chẳng thể ngó lơ, thay vào đó là gật gù công nhận, tán thưởng trước khả năng của cô nàng.

Màn trình diễn encore Lovesick Girls của BLACKPINK tại Inkigayo 11/10

Chị cả Jisoo phấn khích như trẻ con trên sân khấu, quậy tưng bừng mà giọng hát live vẫn ổn định chẳng khác bản audio là bao

Đến phân đoạn khó cô nàng cũng xử lý ngon ơ, lên high note cực mượt

Knet bình luận về màn encore của BLACKPINK và đặc biệt khen ngợi Jisoo:

- Jisoo suốt ngày phải nhận chỉ trích về giọng hát nhưng sự thật là tất cả các thành viên BLACKPINK đều hát tốt mà. Đặc biệt Jisoo còn là người hát live ổn định nhất đấy. Các thành viên khác cũng đều nói đến chuyện này rồi. Vậy mà Jisoo vẫn bị chửi vì chuyện hát hò, thấy mà thương ghê.

- Chẳng qua vì visual quá nổi bật nên là khả năng ca hát của Jisoo mới bị đánh giá thấp thôi.

- Tuy không phải là fan nhưng tôi thích màu giọng của Jisoo lắm. Mọi người nghe thử Hope Not mà xem, giọng Jisoo hợp cực kỳ luôn.

- Tôi thấy Jisoo làm tốt lắm đó.



- Câu "Born to be alone" âm lượng của Jennie với Rosé quá đỉnh. Rosé hát ổn định hơn hồi trước rồi. Lisa rap thì vẫn đỉnh khỏi bàn. Đoạn "but we're still looking for love" của Jennie nghe rõ là sướng tai. Còn Jisoo lúc nào cũng hát live tốt hết á, đoạn cuối lên note cao mà xử lý ngon ơ luôn.

Đặc biệt, Knet còn nhắc tới ca khúc Hope Not nằm trong mini album thứ 2 Kill This Love của BLACKPINK. Đây là 1 bản ballad đã thể hiện được tông giọng trầm khàn và đầy cảm xúc của Jisoo khiến nhiều người phải bất ngờ. Đa số các ca khúc của BLACKPINK đều là những ca khúc "xập xình", tiết tấu nhanh, mạnh và mang hơi hướng điện tử nên vocal của Jisoo thường bị lép vế so với 3 thành viên còn lại. Tuy nhiên ở lần comeback với Lovesick Girls, điểm mạnh vocal của cả 4 thành viên đều được khai thác triệt để và Jisoo đã có dịp được toả sáng.

Hope Not - BLACKPINK

Jisoo cuối cùng cũng đã được nhìn nhận đúng đắn về thực lực giọng hát của mình

Nguồn: Pann - Video: YouTube - Ảnh: Internet