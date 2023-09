BLACKPINK đăng hậu trường tại Việt Nam: Rosé hét "yêu Hà Nội", See Tình xuất hiện trên kênh 91 triệu người theo dõi

Đúng 16h chiều ngày 29/9 (giờ Việt Nam), tròn 2 tháng BLACKPINK lần đầu đặt chân đến đất nước hình chữ S, kênh YouTube của nhóm nhạc toàn cầu đã đăng tải clip ghi lại những khoảnh khắc hậu trường tại concert ở Hà Nội.

Ngay ở thumbnail và những giây đầu của clip, cộng đồng VBLINK đã vô cùng xúc động khi xuất hiện dòng chữ "Xin chào Việt Nam". Việc YG viết chữ của quốc gia khác lên kênh YouTube là điều vô cùng hiếm thấy và chỉ trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, các fan BLACKPINK tại Việt Nam lại phải "lụy concert" và thêm tự hào với bạn bè quốc tế.



Clip BLACKPINK tại concert BORN PINK ở Hà Nội

Dòng chữ "Xin chào Việt Nam" xuất hiện ở đầu clip

Và được xuất hiện cả trên thumbnail - điều vô cùng hiếm thấy trên kênh YouTube của BLACKPINK

Lisa phấn khích trong từng khoảnh khắc khi lần đầu đặt chân đến Việt Nam

Trong hậu trường concert BORN PINK ở Mỹ Đình, Lisa không giấu được sự hào hứng, phấn khích khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn. Cô còn không ngừng hỏi lại Jennie, Jisoo để xác nhận lại điều này. Bên cạnh đó em út BLACKPINK còn bày tỏ sự lo lắng cho VBLINK khi trước đêm diễn đã phải chịu cơn mưa vô cùng nặng hạt. Đặc biệt trước khi lên sân khấu, cô nàng còn nhảy múa thích thú để sẵn sàng biểu diễn cho các fan tại Việt Nam.

Lisa phấn khích khi hỏi Jisoo - Jennie về việc đây là lần đầu đến Việt Nam

Cô nàng nhảy múa đầy hào hứng trước khi lên sân khấu

Rosé hét "Hà Nội We Love You" trong hậu trường, cảm thán vì sự "quẩy" nhiệt của fan Việt khi dance challenge

Trong hậu trường đêm concert thứ 2, Rosé đã trổ tài "lái lụa" trên chiếc xe vali quen thuộc. Đặc biệt cô còn hét lớn "Hà Nội We Love You" để bày tỏ tình cảm với fan Việt. Có thể thấy, Rosé đã dành tình yêu rất lớn cho VBLINK khi từ sân khấu đến vào hậu trường đều phải hét "Việt Nam I Love You" hay "Hà Nội We Love You". Không chỉ thế trong phần dance challenge dành cho khán giả, Rosé đã ngắm nhìn qua màn hình tại hậu trường và gật gù, cảm thán vì độ "máu lửa" của cộng đồng BLINK.

Rosé hét lớn “Hà Nội We Love You” trong hậu trường

Cô nàng phấn khích khi xem màn dance challenge trong hậu trường

See Tình của Hoàng Thùy Linh, nón lá, bánh kem kỷ niệm 7 năm do fan Việt chuẩn bị đều xuất hiện trên kênh YouTube 91,5 triệu người theo dõi của BLACKPINK

Một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất tại concert BORN PINK Hà Nội phải kể đến BLACKPINK nhảy ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh trên sân khấu. Trong clip hậu trường, khoảnh khắc nhóm nhạc toàn cầu cùng nhảy ca khúc cực hot này hay giây phút Jennie thỏa thích "quẩy solo" trong đêm thứ 2 đều được phát sóng khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng tự hào.

Bên cạnh đó, loạt hình ảnh như nón lá, bánh kem kỷ niệm 7 năm, dự án xe buýt 2 tầng,... cũng đều được xuất hiện trên kênh YouTube sở hữu 91,5 triệu người theo dõi của BLACKPINK. Hay như khoảnh khắc BLACKPINK khoe giây phút chụp ảnh kỷ niệm 7 năm trong hậu trường cũng đủ để VBLINK "flex" với bạn bè quốc tế.

Khoảnh khắc BLACKPINK nhảy See Tình trên sân khấu Mỹ Đình

Các dự án của fan Việt như nón lá đã được xuất hiện trên kênh YouTube này

BLACKPINK khoe giây phút chụp ảnh kỷ niệm 7 năm trong hậu trường concert ở Hà Nội