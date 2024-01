BLACKPINK chưa comeback vẫn đầy sức ảnh hưởng: Truyền cảm hứng cho biên đạo phim Mean Girls, cả “thế hệ khán giả” theo dõi!

Sang 2024, BLACKPINK sẽ bước sang năm thứ hai chưa comeback, tính từ album phòng thu thứ 2 Born Pink (tháng 8/2022). Nhóm nữ toàn cầu dành trọn 2023 cho việc hoàn thành World Tour cùng tên. Kết thúc chuyến lưu diễn hoành tráng, nhóm đối diện với biến động lớn, xác nhận tái ký với YG nhưng không duy trì hợp đồng cá nhân độc quyền của các thành viên.

Cả Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa đều đang tập trung cho những định hướng riêng, do đó việc trở lại càng khó xác định hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù chưa trở lại quảng bá thì sức ảnh hưởng của BLACKPINK vẫn luôn thuộc top đầu.

Dù chưa trở lại quảng bá thì sức ảnh hưởng của BLACKPINK vẫn luôn thuộc top đầu

Mới đây, BLINK được phen nức nở khi BLACKPINK truyền cảm hứng cho vũ đạo Giáng sinh trong phim Mean Girls phiên bản 2024. Cụ thể, biên đạo của phim - Kyle Hanagami xác nhận:“Tôi cảm thấy thế hệ này lớn lên theo dõi BLACKPINK nên khi biên đạo vũ điệu Giáng sinh, tôi đã nói rằng hãy đặt một chút cảm hứng từ BLACKPINK vào đó nhé”.

Vũ đạo Giáng sinh trong phim Mean Girls phiên bản 2024 được lấy cảm hứng từ chính BLACKPINK

Mean Girls là một trong những biểu tượng văn hoá đại chúng Mỹ những năm đầu 2000. Thuộc hàng kinh điển, bộ tứ Mean Girls tạo nên trào lưu thời trang, phong cách sống và trở thành một trong những phim điện ảnh quen thuộc nhất, mọi thế hệ đều theo dõi. Jennie là một trong những fashion icon Hàn Quốc có phong cách được ảnh hưởng từ bộ phim này. Trong tour In The Area, BLACKPINK từng cover ca khúc Jingle Bell Rock, vũ đạo lấy cảm hứng từ Mean Girls (2004).

BLACKPINK từng cover ca khúc Jingle Bell Rock

Vũ đạo lấy cảm hứng từ Mean Girls (2004)

Như một "vòng lặp" mang tính kế thừa, phát triển, Mean Girls 2024 lại được BLACKPINK truyền cảm hứng. Vừa qua, bộ phim đã có buổi chiếu sớm vào ngày 9/1, nhận về nhiều lời khen cho độ hài hước của phim, vừa làm hài lòng fan cũ lẫn kết nạp thêm fan mới cho hội "những cô nàng ý nghĩa".

Không chỉ dừng lại ở sự quyến rũ, "slay" của bộ tứ Mean Girls cũ, vũ đạo Giáng sinh phiên bản 2024 phức tạp và táo bạo hơn với những nét đặc trưng của girlgroup Kpop. Một vài ánh mắt, cử chỉ gây liên tưởng đến BLACKPINK và sân khấu Coachella huyền thoại.

Một vài ánh mắt, cử chỉ trong Mean Girls 2024 gây liên tưởng đến BLACKPINK và sân khấu Coachella huyền thoại

Sự nghiệp rực rỡ của BLACKPINK vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc. Năm 2022, 4 cô gái còn được tạp chí Time vinh danh "Biểu tượng giải trí của năm". Không hổ danh là nhóm nhạc nữ số 1 toàn cầu, 4 cô gái phủ sóng từ âm nhạc, thời trang và mới nhất là cả phim ảnh. Các BLINK vô cùng tự hào khi BLACKPINK được trở thành một trong những nguồn cảm hứng remake "biểu tượng Y2K" Mean Girls.