Bill Gates tiết lộ thứ nguy hiểm sánh ngang chiến tranh hạt nhân: Phải hành động trước khi nó quá mạnh

Trong cuộc trò chuyện gần đây với Patrick Collison, đồng sáng lập Stripe, tỷ phú Bill Gates đã nêu ra bốn mối đe dọa cấp bách mà thế hệ trẻ nên quan tâm sâu sắc. Ông chia sẻ: "Có rất nhiều điều rất đáng quan ngại, thế nhưng khi còn trẻ, tôi chỉ lo sợ về chiến tranh hạt nhân." Ngày nay, ông tin rằng các cuộc khủng hoảng khác đã và đang xuất hiện, đòi hỏi toàn cầu hành động khẩn cấp.

Ngoài chiến tranh hạt nhân, Bill Gates cho rằng biến đổi khí hậu, khủng bố sinh học, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là những vấn đề cấp bách cần lưu tâm.

Ông nhận định AI có tiềm năng cách mạng hóa y tế, giáo dục và kinh doanh. Theo Bill Gates: "Chúng ta không có nhiều chuyên gia y tế, những người có thể nắm bắt mọi thứ, hoặc những người có thể dạy kèm toàn thời gian. Theo thời gian, AI sẽ làm cho trí thông minh về cơ bản là miễn phí."

Tuy nhiên, nếu không có sự giám sát thích hợp, nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Bill Gates cảnh báo AI không được kiểm soát có thể dẫn đến mất việc làm hàng loạt, khủng hoảng thông tin sai lệch và rủi ro an ninh. Thế giới cần phát triển các quy định rõ ràng và hướng dẫn đạo đức trước khi AI trở nên quá mạnh, không thể kiểm soát.

Thực tế, mối lo này không phải là không có cơ sở. CNN đưa tin, năm 2024, một báo cáo do Bộ Ngoại giao Mỹ đã vẽ nên bức tranh đáng báo động về những rủi ro an ninh quốc gia "thảm khốc" do trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng gây ra, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ liên bang đang sắp hết thời gian để ngăn chặn thảm họa. Những phát hiện này dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 200 người trong hơn một năm – bao gồm các giám đốc điều hành hàng đầu từ các công ty AI hàng đầu, các nhà nghiên cứu an ninh mạng, các chuyên gia về vũ khí hủy diệt hàng loạt và các quan chức an ninh quốc gia trong chính phủ. Báo cáo, được Gladstone AI công bố, nhấn mạnh rằng trong trường hợp xấu nhất, các hệ thống AI tiên tiến "có thể gây ra mối đe dọa cấp độ tuyệt chủng đối với loài người".

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với CNN rằng báo cáo không đại diện cho quan điểm của chính phủ Mỹ. Đây đơn thuần là một lời nhắc nhở cho mọi người.

"AI đã là một công nghệ chuyển đổi kinh tế. Nó có thể cho phép chúng ta chữa khỏi bệnh tật, tạo ra những khám phá khoa học và vượt qua những thách thức mà chúng ta từng nghĩ là không thể vượt qua", CEO kiêm đồng sáng lập Gladstone AI, ông Jeremie Harris, nói với CNN. "Nhưng nó cũng có thể mang đến những rủi ro nghiêm trọng, bao gồm cả những rủi ro thảm khốc, mà chúng ta cần phải nhận thức được", ông Harris nói thêm. "Và một lượng lớn bằng chứng ngày càng tăng – bao gồm nghiên cứu thực nghiệm và phân tích được công bố tại các hội nghị AI hàng đầu thế giới – cho thấy rằng trên một ngưỡng khả năng nhất định, AI có thể trở nên không thể kiểm soát được".

Các nhà nghiên cứu cảnh báo về hai mối nguy hiểm chính do AI gây ra. Thứ nhất, đại diện Gladstone AI cho biết, các hệ thống AI tiên tiến nhất có thể được vũ khí hóa để gây ra thiệt hại không thể cứu vãn. Thứ hai, báo cáo cho biết có những lo ngại riêng tư trong các phòng thí nghiệm AI rằng tại một thời điểm nào đó, họ có thể "mất kiểm soát" đối với chính các hệ thống mà họ đang phát triển, với "những hậu quả có thể tàn phá đối với an ninh toàn cầu".

Mặc dù đưa ra những cảnh báo, Bill Gates vẫn lạc quan thận trọng về tương lai. Ông tin rằng những tiến bộ khoa học và hợp tác toàn cầu có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề này nếu con người hành động kịp thời. Ông kỳ vọng các bệnh như HIV, bại liệt, sởi và sốt rét có thể bị xóa sổ, trong khi những đột phá trong điều trị Alzheimer và béo phì có thể thay đổi y tế. Bill Gates cũng lo ngại về sự phân cực xã hội, cho rằng chia rẽ và thông tin sai lệch có thể làm trầm trọng thêm từng rủi ro toàn cầu này.