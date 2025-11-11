Bị từ chối hủy đặt phòng, khách cố tình xả nước làm ngập phòng khách sạn, sau đó phải đền gấp gần 300 lần số tiền ban đầu

Một phụ nữ Trung Quốc đã cố ý làm ngập phòng khách sạn sau khi yêu cầu hủy đặt phòng bị từ chối, kết quả là cô phải trả số tiền bồi thường cao gấp 280 lần so với giá phòng ban đầu.

Vào ngày 28 tháng 10, một khách sạn ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, đã gọi cảnh sát báo cáo rằng một phụ nữ đã làm ngập một trong các phòng của họ.

Vị khách giấu tên này đã đặt phòng cho một đêm trên một nền tảng trực tuyến với giá 108 nhân dân tệ (khoảng 370.000 VND). Cô nhận phòng lúc đêm khuya, sau đó, nửa giờ sau, cô yêu cầu nền tảng trực tuyến hủy đặt phòng với lý do "thay đổi kế hoạch" và đòi hoàn tiền đầy đủ.

Người phụ nữ đã làm ngập phòng bằng cách bật vòi bồn rửa mặt và vòi sen.

Quản lý khách sạn, ông Xiong, cho biết chính sách của họ không cho phép hủy đặt phòng sau khi khách đã nhận phòng, nhưng người phụ nữ vẫn khăng khăng, nói rằng chất lượng và khả năng cách âm của căn phòng kém.

Nhân viên khách sạn đã đề nghị nâng cấp phòng miễn phí cho cô, nhưng cô vẫn từ chối thay đổi ý định. Người phụ nữ này thậm chí còn gọi điện báo cảnh sát và khiếu nại lên đường dây nóng của chính quyền địa phương.

Trong lúc chờ cảnh sát đến, người phụ nữ đã bật vòi nước bồn rửa mặt và vòi sen để làm ngập căn phòng. Cô còn vứt chăn ga gối đệm vào phòng tắm vòi sen và đổ cả sữa tắm lên chúng.

Nhân viên khách sạn chỉ phát hiện ra việc làm ngập phòng khi nước bắt đầu rò rỉ từ phòng của cô ở tầng hai xuống sảnh khách sạn.

Nước tràn từ bồn rửa mặt phòng tắm cuối cùng đã rò rỉ xuống sảnh khách sạn. Ảnh: Douyin

Ông Xiong cho biết vòi nước đã chảy từ 2 giờ sáng cho đến sáng sớm. Căn phòng bị ngập hoàn toàn, tường và sàn nhà bị hư hỏng.

Theo khách sạn, chi phí thiệt hại ước tính khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu VND). Khách sạn đã gọi cảnh sát và yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm.

Cảnh sát đã nói chuyện với người phụ nữ. Cô này thú nhận hành vi của mình và đồng ý bồi thường cho khách sạn gần 30.000 nhân dân tệ (khoảng 102 triệu VND).

Vị khách thậm chí còn ném chăn ga gối đệm của khách sạn vào phòng tắm, làm ướt chúng bằng nước và sữa tắm.

Theo luật pháp Trung Quốc, những người cố ý phá hủy tài sản công hoặc tài sản cá nhân và gây ra thiệt hại với số tiền tương đối lớn sẽ phải đối mặt với việc bị giam giữ hoặc phạt tiền. Nếu chi phí thiệt hại vượt quá 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu VND), người vi phạm còn có thể bị điều tra về trách nhiệm hình sự.

"Cuối cùng cô ấy phải trả tiền bồi thường gần 300 lần so với giá phòng mà cô ấy muốn trốn tránh," một người dùng mạng bình luận.

"So với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng hơn, khoản bồi thường 30.000 nhân dân tệ (khoảng 102 triệu VND) là một hình phạt khá nhẹ," một người khác nói.

"Sự tức giận có thể gây ra hậu quả lớn nếu chúng ta không kiềm chế nó. Pháp luật có thể là một cái dây cương tốt," một người khác nhận xét.

Nguồn: SCMP