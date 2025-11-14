Bị thao túng tâm lý, nam thanh niên sinh năm 2007 mang 30 cây vàng của gia đình đi bán

Ngày 10/11, anh P (SN 2007; trú tại Hà Nội) có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cơ quan Công an thông báo cháu có liên quan đến việc rửa tiền và yêu cầu phải chứng minh tiền trong sạch. Đối tượng yêu cầu anh P lấy hết tài sản có trong nhà chuyển cho đối tượng.

Do lo sợ, anh P đã lấy gần 30 cây vàng trong két của gia đình mang đi bán. Sau đó cháu chuyển hết tiền vào tài khoản của đối tượng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Trước tình trạng trên, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.