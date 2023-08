Bí quyết thoát cận “nhanh như chớp”, an toàn lại chẳng đau nhưng nhiều người chưa biết

Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, sự kỳ vọng vào phương pháp mổ cận tối ưu cũng ngày càng cao hơn. Điều "team 4 mắt" cần không chỉ là hiệu quả, không đau mà còn phải nhanh gọn, thoải mái, không lo biến chứng và bảo vệ giác mạc. Đó cũng là lý do mà phương pháp mổ cận SMILE pro ra đời.

Bước tiến nhảy vọt trong công nghệ mổ cận, đúng chuẩn "nhanh như chớp"

Nhịp sống hiện đại hối hả khiến "nhanh" trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong bất kỳ lựa chọn nào. Chạy phải nhanh, làm việc phải nhanh… và mổ cận cũng cần nhanh hơn trước. Nhưng nhanh phải đi đôi với hiệu quả, đảm bảo an toàn mới là những gì các nhà khoa học nghiên cứu ra công nghệ mổ cận SMILE pro hướng tới.

Trước đây, ReLEx SMILE nắm giữ vị trí đầu bảng trong phương pháp mổ cận bằng laser với thời gian phẫu thuật cực nhanh: chỉ 23 giây. Nhưng công nghệ SMILE pro đã thành công trong việc rút ngắn thời gian gấp gần 3 lần, chỉ còn 8 giây trên mỗi mắt. Thật sự xứng đáng với tên gọi "nhanh như chớp", mở ra kỷ nguyên mới của phẫu thuật khúc xạ.

SMILE pro là một bước tiến vượt bậc trong công nghệ mổ cận laser, nhất là về rút ngắn thời gian phẫu thuật

Bởi vì SMILE pro là công nghệ laser mổ cận tiên tiến nhất thời điểm hiện tại. SMILE pro với những cải tiến đáng kể đã khắc phục mọi nhược điểm của các phương pháp mổ cận khác như thời gian phẫu thuật lâu, phải lật vạt giác mạc, độ cận cao khó mổ, các biến chứng có thể xảy ra… Đồng thời kế thừa và phát huy mọi ưu điểm về độ chính xác, an toàn, không đau, bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học giác mạc của công nghệ ReLEx SMILE. Hơn thế nữa, thời gian phẫu thuật được rút ngắn một cách đáng kinh ngạc trong khi hiệu quả và an toàn được nâng cao hơn.

Ngoài việc không lo biến chứng sau mổ như xô lệch, lật vạt, viêm nhiễm… thì mổ cận bằng công nghệ SMILE pro cũng hạn chế tối đa nguy cơ tái cận. Bạn không cần nghỉ ngơi nhiều hay chăm sóc phức tạp sau mổ, hồi phục rất nhanh mà chất lượng tầm nhìn sau phẫu thuật cũng ổn định lâu dài.

Mổ cận không chỉ nhanh mà còn cần thoải mái, an toàn

Một điều đặc biệt nữa ở phương pháp mổ cận SMILE pro đó là không chỉ siêu nhanh, siêu hiệu quả mà còn siêu an toàn. Với công nghệ SMILE pro, vừa có thể đập tan mọi nỗi lo của "team 4 mắt" khi quyết định thoát cận, lại tạo ra sự thoải mái trong khi mổ - vượt xa kỳ vọng thông thường vào một ca mổ cận.

Bởi vì chúng ta đều biết rằng, mổ cận dù là phương pháp nào cũng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của "team 4 mắt". Với tầm quan trọng như vậy, khó tránh khỏi nhiều người cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Ngoài ra, những người bị cận thị lại dễ mỏi mắt, có thói quen chớp mắt/đảo mắt nên tâm lý lo ngại việc cử động mắt trong khi mổ ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật cũng là điều dễ hiểu.

Với công nghệ SMILE pro, mổ cận trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và không lo việc cử động mắt làm ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật

Nhưng chớp mắt hay đảo mắt sẽ chỉ đáng lo với các phương pháp cũ, còn với SMILE pro thì hoàn toàn không. SMILE pro biến ca phẫu thuật thoát cận trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, thoải mái. Thời gian phẫu thuật siêu nhanh đã hạn chế tình trạng cử động mắt trong khi mổ một cách tự nhiên, nhưng điểm đặc biệt nằm ở công nghệ độc quyền OcuLign và CentraLign giúp định tâm và chống đảo mắt trong phẫu thuật.

Phẫu thuật SMILE pro được thực hiện trên máy VISUMAX 800 từ tập đoàn Carl Zeiss (Đức). Không chỉ là một trong những phương pháp phẫu thuật laser hiện đại nhất hiện nay mà còn cứu cánh của những người sợ đau, bận rộn, độ cận cao, cận kết hợp với loạn cao, giác mạc mỏng… Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người bị cận nặng nhưng giác mạc quá yếu thì cần có những tư vấn chuyên sâu từ bác sĩ để lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất..

DND là một trong những bệnh viện tiên phong ứng dụng công nghệ SMILE pro với máy VISUMAX 800 của Đức

Vì vậy, việc thăm khám cùng chuyên gia là rất quan trọng. Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, bạn được thăm khám miễn phí theo quy trình 8 bước chuẩn quốc tế. Chưa kể tới công nghệ càng hiện đại thì yêu cầu về thiết bị, trình độ chuyên môn càng cao. Đó là lý do DND không ngừng nâng cấp về mọi mặt, trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai công nghệ SMILE pro tại Việt Nam và được "team 4 mắt" từ mọi miền tổ quốc tin tưởng "chọn mặt gửi vàng".

Đặc biệt, hiện DND đang triển khai chương trình "Shining Days DND 2023 - Better vision for better life", chính là cơ hội vàng để "team 4 mắt" mổ cận với mức giá ưu đãi lên tới 49% cùng rất nhiều quà tặng.

Đừng bỏ lỡ ưu đãi đặc biệt về chi phí và nhiều quà tặng hấp dẫn từ chương trình "Shining Days DND 2023 - Better vision for better life

Chương trình áp dụng cho đối tượng trên 18 tuổi, khi lựa chọn phẫu thuật tật khúc xạ (cận, loạn, viễn) và lão thị bằng các phương pháp hiện đại hàng đầu: SMILE pro, ReLEx SMILE, CLEAR/SMILE, Femto Lasik, SmartSurfACE, Lasik, Phakic; kết hợp kỹ thuật làm bền vững giác mạc Crosslinking. Chi tiết xem thêm tại: https://shiningdaysdnd.matquocte.vn/