Bị mang tiếng "độc quyền" nhưng Apple vẫn giúp các nhà phát triển đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2020

Doanh thu từ App Store và Google Play trong vài tháng qua đã diễn ra theo nhiều chiều hướng khác nhau. Các nhà phát triển ứng dụng di động độc lập liệu có đứng vững sau đại dịch không? Nếu ai được lợi từ thảm họa toàn cầu, thì đó chính là họ. Do những hạn chế về đi lại, giãn cách xã hội và sự chuyển giao ồ ạt sang hình thức trực tuyến nên nhu cầu về các loại ứng dụng di động đã tăng nhanh hơn bao giờ hết trong năm nay. Giờ đây, khách hàng dành nhiều thời gian hơn cho các ứng dụng di động và chi nhiều tiền hơn đáng kể so với trước đây. Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, lượng ứng dụng được tải xuống từ Google Play nhiều hơn gần 3 lần so với từ App Store, nhưng sau đó, các nhà phát triển kiếm được gần gấp đôi từ cửa hàng ứng dụng của Apple.

Trong khi có người nào đó trong khu vực cách ly bị mất việc, những người khác trở thành triệu phú

App Store được giới báo chí nước ngoài đặt cho nhiều những biệt danh như: Kẻ độc quyền, kẻ thù của toàn thể nhân loại tiến bộ, kẻ áp bức các nhà phát triển. Đại diện Match Group (chủ sở hữu phần mềm hẹn hò Tinder hay Epic Games) từng khẳng định trong email: "Apple bóp nghẹt các ngành công nghiệp như sách điện tử, stream nhạc, video, lưu trữ đám mây, game và hẹn hò trực tuyến khi lấy đi 30% doanh thu của họ. Báo động hơn cả là khi Apple gia nhập vào không gian ấy, như chúng ta liên tục được chứng kiến. Chúng tôi nhận thức được họ đang dùng sức mạnh đè bẹp chúng tôi".

Thị phần của App Store trong phân khúc cửa hàng ứng dụng toàn cầu vẫn chưa phải là lớn nhất. Ở vị trí đầu tiên là kho ứng dụng dành cho Android - Google Play, Apple chỉ đứng thứ 2. Trong vài năm, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông đã viết và bàn luận xôn xao với sự vui mừng, hả hê rằng Apple App Store đã mất vị trí đầu tiên vào tay Google Play. Tuy nhiên, Apple tiếp nhận điều này với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, khẳng định chắc nịch: "Thị phần không phải là điều quan trọng nhất" và có vẻ như Apple đã đúng: "Có nhiều chỉ số quan trọng hơn".



Doanh thu của App Store và Google Play

Có rất nhiều ứng dụng miễn phí trong App Store và Google Play. 3 năm trở lại đây, 1/3 tổng số ứng dụng trong App Store được cung cấp miễn phí. Mặc dù vậy, chủ ứng dụng cũng nhận được phần thường của họ trong mỗi lần bán hàng. Trong trường hợp của iOS App Store, đây là 30% (sẽ là 0 USD nếu ứng dụng miễn phí). Trên thực tế, trong các ứng dụng, họ có thể bổ sung tính năng mua hàng trong ứng dụng (IAP). Số tiền thanh toán trong IAP được chia giữa nhà phát triển và người bán, giống như trong một cửa hàng lớn hơn, trong App Store, sẽ là 30% cho cửa hàng và 70% cho tác giả.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, người dùng đã chi gần 18 tỷ USD trên App Store, trong khi người dùng Google Play chi khoảng 10 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, Apple nhận số tiền này nhiều hơn 20%, Google Play - tăng 35%.

Phần màu nhạt biểu thị trò chơi, màu đậm - ứng dụng không phải trò chơi

Trên iOS, tính năng mua hàng trong ứng dụng được sử dụng thường xuyên hơn và có thiện chí hơn vì những gì Apple thực sự phê bình: IAP, ứng dụng và hàng điện tử do chi nhánh nội bộ của App Store cung cấp đều được kiểm tra kỹ lưỡng, chưa có trường hợp gian lận, lừa tiền khách hàng. Đây là ưu điểm chính của App Store. Trên Google Play, điều này còn tồi tệ hơn, nhưng ngay cả ở đó, họ đã bắt đầu chiến đấu chống lại tình trạng vô chính phủ và dễ dãi. Cách tiếp cận của Apple rắc rối hơn, tốn kém hơn và không đảm bảo 100% - nhưng cuối cùng nó có lợi hơn cho cả hai bên.



Thời gian dành cho ứng dụng

Trong Q3/2020, người dùng của tất cả các ứng dụng di động trên toàn thế giới đã dành trung bình 180 tỷ giờ cho các ứng dụng mỗi tháng. Về số lượng tải xuống của iOS App Store, 9 tỷ lượt tải xuống vẫn khiến cửa hàng ứng dụng của Apple thua xa so với Google Play (25 tỷ lượt tải).

Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 là rất nhỏ: vào năm 2019, thời gian dành cho các ứng dụng cũng tăng lên khoảng 1/4

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là những quốc gia đóng góp lớn nhất cho chi tiêu của người tiêu dùng Apple App Store. Còn Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là trụ cột chi tiêu tiêu dùng của Google Play Store. Người dùng Android dành nhiều nhất cho các ứng dụng chơi game, xã hội và giải trí, đặc biệt là nhờ Disney+ và Twitch.

Đối với iOS, người dùng dành nhiều thời gian nhất vào các trò chơi, giải trí và các ứng dụng ảnh lẫn video. Trong số này, TikTok được xếp hạng Top 5 ứng dụng tiêu dùng hàng đầu mà người tiêu dùng iOS chi tiêu trong quý này, sau Tinder, YouTube và Netflix.

Theo: Appleinsider