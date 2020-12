Bị Kim So Hyun cầm kiếm dọa, Ji Soo vẫn "xà nẹo" người đẹp ở phim cổ trang mới

Ngày 15/12, đoàn làm phim River Where the Moon Rises (tạm dịch: Sông Đón Trăng Lên) đã tung một loạt hình ảnh đầu tiên, trong đó có hai nhân vật chính Kim So Hyun và Ji Soo.

Kim So Hyun thủ vai Pyeonggang, con gái lớn của Vua Pyeongwon. Được sinh ra với thân phận công chúa nhưng cô lại sống cuộc đời của một sát thủ. Pyeonggang là một nữ nhân thông minh, lạnh lùng và mạnh mẽ theo đuổi mục tiêu chiếm lấy ngôi vị cao nhất Goguryeo. Cô lợi dụng On Dal (Ji Soo) - một chàng trai trẻ đem lòng yêu cô để thực hiện mục đích của mình. Nhưng chính Pyeonggang cũng bị rung động bởi những cảm xúc cô chưa từng trải qua.

Trong ảnh nhá hàng, Kim Soo Hyun trong tạo hình sát thủ, đang chĩa kiếm vào người Ji Soo. Nhưng chàng trai không có gì là sợ hãi mà còn trêu chọc cô. River Where the Moon Rises đánh dấu lần thứ 2 Kim Soo Hyun và Ji Soo hợp tác, sau Page Turner (Trang Mới Cuộc Đời). Cư dân mạng vô cùng hào hứng và mong phim sớm được phát sóng.

- Trời ơi, đẹp chi mà dữ thần vậy nè. - Ngầu quá, hóng phim của Mưa lâu lắm rồi. - Má ơi ship couple từ hồi Page Turner tới giờ luôn á - Ta nguyện chết dưới thanh gươm của nàng. - Trời ơi ưng cái tạo hình này quá đi. Nguồn: Kim So Hyun Vietnam - Raining Land

Loạt hình đại cảnh và các nhân vật phụ

River Where the Moon Rises được viết bởi Han Ji Hoon, biên kịch Woman of 9,9 Billion, Tempation và được đạo diễn bởi Yoon Sang Ho của Saimdang, Light's Diary, King Maker: The Change of Destiny. Nam diễn viên Kang Ha Neul sẽ làm cameo với tư cách cha của On Dal.



Phim dự kiến ​​khởi chiếu vào nửa đầu năm 2021.

Nguồn ảnh: victorycontents