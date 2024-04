Bị hỏi thẳng chuyện ly hôn, mỹ nhân Vườn Sao Băng đáp trả rồi tiện flex luôn cuộc sống bên chồng thuộc top 1 đại gia giàu nhất xứ Hàn

Vào hôm 12/4, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Han Chae Young (Vườn Sao Băng) vừa làm khách mời trên talk show do nam ca sĩ Tak Jae Hoon chủ xị. Tại đây, “búp bê xứ Hàn” đã có nhiều chia sẻ cởi mở về cuộc hôn nhân với đại gia Choi Dong Joon.

Ở 1 phân đoạn, Tak Jae Hoon gây xôn xao khi hỏi thẳng minh tinh họ Han: “Han Chae Young à, em đã ly hôn rồi à?”. Trước câu hỏi bất ngờ từ tiền bối, mỹ nhân Vườn Sao Băng dõng dạc tuyên bố: “Tất nhiên là em chưa ly hôn ạ. Em vẫn đang sống rất tốt. Em kết hôn lúc tầm 26, 27 tuổi. Đến giờ em đã có 1 đứa con rồi ạ”. Câu trả lời của Han Chae Young đã gây bão khắp mạng xã hội xứ Hàn. Với màn đối đáp thẳng thắn, nữ diễn viên đình đám không chỉ làm rõ tình trạng hôn nhân mà còn “flex” luôn cuộc sống hạnh phúc bên ông xã đại gia.

Han Chae Young khẳng định đang sống rất hạnh phúc bên chồng đại gia

Cũng trong talk show mới đây, Han Chae Young cho biết vợ chồng cô chưa từng cãi nhau to, đồng thời hé lộ về lần hiếm hoi nữ diễn viên cảm thấy không hài lòng với ông xã: “Bọn em chưa bao giờ cãi nhau to tới mức 'đụng chân đụng tay' ạ. Em chỉ ghét việc anh ấy trễ giờ thôi. Bây giờ thì không rồi, nhưng hồi mới kết hôn, có 1 lần em hỏi ông xã liệu mấy giờ anh ấy về tới nhà. Chồng em trả lời rằng 12 giờ nhưng rồi anh ấy về trễ 3 phút. Lúc ấy, em cảm thấy khá giận dữ nên đã to tiếng với ông xã. Thậm chí, lúc đó em còn bị chảy máu cam vì huyết áp tăng lên”.

Màn lộ diện hiếm hoi của Han Chae Young sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trước ống kính, người đẹp bất ngờ hé lộ chuyện chưa từng kể về cuộc hôn nhân với đại gia Choi Dong Joon

Han Chae Young sinh năm 1980, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 20 tuổi qua tác phẩm điện ảnh mang tên The Record. Từ đó đến nay, nữ diễn viên liên tục khẳng định tên tuổi nhờ những vai diễn nặng ký ở loạt tác phẩm nổi tiếng như Trái Tim Mùa Thu, Pháo Hoa, Cô Nàng Bướng Bỉnh, Vườn Sao Băng...

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Han Chae Young còn có hôn nhân viên mãn, khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Người đẹp chính thức về chung 1 nhà với doanh nhân thuộc top 1 đại gia giàu nhất Hàn Quốc Choi Dong Joon hồi năm 2007. Doanh nhân họ Choi xuất thân từ gia đình giàu có và điều hành công ty riêng tại nước ngoài. Khi cầu hôn, Choi Dong Joon đã tặng minh tinh họ Han chiếc nhẫn kim cương 5 carat 500 triệu won (gần 9,1 tỷ đồng) và chiếc siêu xe Mercedes Benz S500 có giá 2 tỷ won (36 tỷ đồng).

Han Chae Young là 1 trong những nữ thần sắc đẹp có cuộc hôn nhân viên mãn nhất tại Kbiz

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với loạt tác phẩm gây bão khắp châu Á

Nguồn: Allkpop