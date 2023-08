Bị body shaming da mặt, fan hâm mộ tìm đến chương trình cải thiện da của Call Me Duy

Body shaming không còn quá xa lạ với mọi người. Tuy nhiên, hậu quả của body shaming thì ít ai biết. Nguy hiểm hơn, nạn nhân của body shaming thường bị "tấn công vô ý" bởi những người thân quen bên cạnh. Và body shaming về làn da mụn rỗ, da mặt "như dề cơm cháy" rất phổ biến, đôi khi trở thành thói quen trêu đùa ác ý. Hậu quả là những người bị body shaming càng khép kín, tổn thương và bế tắc.

Trường hợp của Minh Anh ở tập 1 và Thành Hậu ở tập 2 trong Call Me Duy is here season 2 là ví dụ. Có thể thấy rõ, ấn tượng đầu tiên khi Call Me Duy gặp hai bạn trẻ này đều là sự rụt rè, nhút nhát và tự ti, nhất là khi nói về vấn đề da. May mắn, hai bạn Minh Anh và Thành Hậu đã được Call Me Duy chọn lựa để giúp đỡ thoát khỏi body shaming. Theo chia sẻ của Thành Hậu, bạn cảm thấy buồn và "bực mình" mỗi khi bị trêu chọc. Tuy nhiên, cũng như những bạn trẻ bị mụn khác, Thành Hậu không tìm ra được cách khắc phục cho làn da. Tệ hơn, Thành Hậu được người thân cho dùng kem trộn và thuốc rượu nên tình trạng da nặng hơn. Ấn tượng đầu tiên khi Call Me Duy gặp Hậu là "mặc dù là con trai nhưng bạn khá nhút nhát…".

Sau khi được team Call Me Duy đưa đến bác sĩ, Thành Hậu đã được soi da và kiểm tra. Bác sĩ Cao Yến nhận định: "Da bạn này sẹo rất nhiều, vẫn còn mụn. Ca này sẽ điều trị khá lâu, phải mất khoảng 6 tháng".

Cũng theo bác sĩ Cao Yến, phòng khám gặp khá nhiều trường hợp các bạn trẻ bị mụn nhưng không biết cách điều trị dẫn đến sẹo rỗ sâu, dẫn đến tự ti, trầm cảm. Nói về tinh thần, Thành Hậu chia sẻ: "Mình thấy thiệt thòi khi bị chê da mặt 'như cơm cháy'. Điều này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, học tập và công việc".

Về chuyên môn, bác sĩ Cao Yến tư vấn: "Về tình trạng này, nếu sẹo mới hình thành, còn màu đỏ thì có thể làm chemical peel kết hợp bôi thoa để vết da đầy lên. Nhưng da của Hậu đã chuyển sang trắng, có nghĩa vết sẹo đã kết thúc quá trình lành thương thì phương pháp nhẹ không đáp ứng được nữa hoặc đáp ứng rất chậm, da sẽ khó đầy lên như mong muốn". Bác sĩ Cao Yến cho biết phải sử dụng phác đồ điều trị Laser CO2 Fractional. Đầu tiên là lấy sạch nhân mụn trước, sau đó bắn laser kết hợp uống thuốc và bôi thoa kiên trì thời gian dài.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành điều trị, bạn Thành Hậu đã được kê toa thuốc cùng team Call Me Duy hỗ trợ theo dõi các bước chăm sóc da. Theo đó, routine skincare của Thành Hậu như sau: Buổi sáng, tẩy trang bằng Mineral, cảm giác hơi châm chít nhưng sẽ làm sạch sâu. Tiếp theo là sữa rửa mặt và dùng toner Klair. Kế tiếp là dùng Serum Propolis B5 của Some by me và kem chống nắng skin 1004.

Buổi tối, sau các bước vệ sinh, Thành Hậu sẽ được nhắc nhở dùng AZClear bôi trị mụn. Ngoài ra, Hậu còn dùng dán mụn Some by me để khô cồi mụn và uống thêm thực phẩm chức năng. Call Me Duy cũng gợi ý Hậu dùng Retinol intense reactivating serum Some by me khắc phục thâm, không gây khô da quá mức. Sau thời gian ngắn điều trị, làn da sẹo rỗ của Thành Hậu đã có nhiều tiến triển tích cực.

Khi thăm khám, bác sĩ Cao Yến cho biết: "Đối với tình trạng của Hậu, sau một lần laser thì đã đạt 30%. Do Hậu còn khá trẻ nên độ phục hồi của da tốt". Đây có lẽ là kết quả tuyệt vời ngoài mong đợi của cả bệnh nhân và bác sĩ cũng như ekip của Call Me Duy, trở thành động lực cho Duy tiếp tục các dự án kế tiếp.

Call Me Duy is here season 2 là chuỗi series chữa da miễn phí tiên phong tại Việt Nam dành cho fan hâm mộ mà Call Me Duy đặc biệt dành tặng các bạn bị body shaming. Sau thành công series mùa 1, Call Me Duy muốn mang đến nhiều hơn sự tự tin cho các bạn trẻ. Đồng thời, gửi đến thông điệp hãy chia sẻ cách chăm sóc da và hạn chế vô tình body shaming với những người thân quen bên cạnh mình. Với liệu trình điều trị khoa học, routine chu đáo, Call Me Duy và team tin rằng Thành Hậu cũng như các bạn bị mụn làm theo liệu trình này có thể nhanh chóng tự tin hơn với làn da của mình.