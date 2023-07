Bí ẩn nguyên nhân cái chết ca sĩ "đầu trọc"

Trang Daily Mail ngày 28/7 thông tin nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc nữ ca sĩ phong cách "đầu trọc" Sinead O'Connor. Họ đặt hoa tưởng niệm bên ngoài Bức tường danh vọng Dublin - Ireland, gửi lời cảm ơn vì nữ ca sĩ đã cống hiến hết mình cho âm nhạc. Nhiều đồng nghiệp của Sinead O'Connor bày tỏ sự thương tiếc bà trên trang cá nhân.

Sinead O'Connor được phát hiện bất động tại một căn nhà tại London - Anh ngày 26/7. Cảnh sát ngay lập tức đến hiện trường và bà được xác nhận đã qua đời. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi bà chuyển đến nhà mới và từng nói về việc viết các bài hát mới cho chuyến lưu diễn vào năm 2024.

Sinead O'Connor qua đời đột ngột tuổi 56 khiến đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc

Người hâm mộ tưởng niệm bà

Họ đặt hoa và nến, nói lời cảm ơn cho những cống hiến âm nhạc của nữ ca sĩ

Sự thương tiếc bao trùm quê nhà nữ ca sĩ

Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, cảnh sát sẽ tiến hành khám và xét nghiệm thi thể. Đến khi có đủ các kết quả từ xét nghiệm thi thể, công chúng mới có thể biết được vì sao Sinead O'Connor ra đi vĩnh viễn. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu đáng ngờ nào tại hiện trường cũng như quanh cái chết của Sinead O'Connor.

Sinead O'Connor nói trên Facebook rằng bà muốn đi lưu diễn vào năm 2024, hào hứng tuyên bố trở lại. Tất cả khiến người hâm mộ vui mừng cho rằng bà đánh bại được chứng rối loạn lưỡng cực đeo bám nhiều năm.

Sinead O'Connor xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là vào tháng 3, tại giải thưởng RTÉ Choice Music. Bà được sự hoang nghênh nhiệt liệt với album cổ điển I Do Not Want What I Haven't Got và nhận giải.

Sinead O'Connor đấu tranh cho sức khỏe tâm thần thời gian dài

Năm 2022, bà tiết lộ với truyền thông rằng con trai 17 tuổi đã chết do tự tử khiến bà phải hủy bỏ các buổi diễn trong năm do đau buồn về sự mất mát bi thảm của cuộc đời.

Sinead O'Connor mắc chứng rối loạn lưỡng cực và đấu tranh cho sức khỏe tâm thần thời gian dài.