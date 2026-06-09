Bí ẩn đội tuyển nhỏ nhất World Cup: Cầu thủ tập chân trần, đi xe buýt cà tàng, HLV già nhất lịch sử

Đội tuyển Curaçao và giấc mơ World Cup 2026.

Quyết định mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội của FIFA đã mở ra cơ hội vàng cho nhiều nền bóng đá và Curaçao chính là câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, đảo quốc với dân số vỏn vẹn chưa đầy 150.000 người sẽ chính thức bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Đội hình của họ phần lớn gồm các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan đã tập luyện chân trần trên các bãi biển quê nhà, cách những chiếc ghế tắm nắng và những túp lều gỗ ven biển chỉ vài mét. Mới đây, tuyển Curaçao còn gây sốt trên mạng xã hội vì di chuyển trên một chiếc xe buýt trường học cũ nát, thò đầu ra ngoài cửa sổ vì không có kính.

Curaçao giành vé dự World Cup (Ảnh: Getty)

Họ tập luyện trên bãi cát

Xe chở các cầu thủ đi tập gây sốt

Dù phần lớn đội hình của Curaçao được xây dựng dựa trên thế hệ cầu thủ thuộc cộng đồng người gốc Hà Lan hải ngoại, "sợi chỉ đỏ" kết nối họ với Premier League và Championship mới chính là bệ phóng tạo nên sự khác biệt. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Tahith Chong. Cựu thần đồng của Manchester United và hiện đang khoác áo Sheffield United là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Bên cạnh Tahith Chong, chất "Ăng-lê" trong lối chơi của Curaçao còn được củng cố vững chắc bởi bộ đôi dày dặn kinh nghiệm là anh em nhà Bacuna. Leandro Bacuna (cựu cầu thủ Aston Villa) và Juninho Bacuna (cựu tiền vệ Birmingham City) mang đến sự già dặn, thể lực và bản lĩnh trận mạc. Chính điểm tựa từ những ngôi sao từng hít thở bầu không khí bóng đá Anh đã biến giấc mơ World Cup của Curaçao thành hiện thực. Người đứng sau thành công của Curacao trong lần đầu tiên tham dự World Cup là Dick Advocaat, một huấn luyện viên kỳ cựu người Hà Lan 78 tuổi, người sẽ trở thành người lớn tuổi nhất trong lịch sử dẫn dắt một đội tuyển tham dự World Cup.

Các cầu thủ Curaçao chụp ảnh cùng người hâm mộ

Tuy nhiên, câu chuyện lãng mạn của tuyển Curaçao sẽ ngay lập tức đối mặt với thực tế khốc liệt tại vòng bảng. Lá thăm may rủi đã đưa họ vào Bảng E, lần lượt gặp Ecuador (20/6 tại Kansas City) và Bờ Biển Ngà (25/6 tại Philadelphia). Dẫu vậy, bước vào World Cup 2026 với tinh thần quyết tâm, Curaçao hứa hẹn sẽ mang đến những làn gió mới đầy cống hiến và không thiếu sự khó lường cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.