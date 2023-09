Beauty Blogger An Phương: “Du hí đó đây vẫn không bằng staycation với người thấu hiểu”

Chẳng cần giới thiệu quá dông dài thì cộng đồng mạng cũng thừa sức biết rằng Nam Tô chính là một nửa thấu hiểu và chiều chuộng An Phương hết mực trong những chuyến hành trình đó đây của cô nàng. Không chỉ là người "sản xuất" ra những thước phim và hình ảnh chất lừ cho An Phương, Nam Tô còn nắm rõ nhất cử nhất động thói quen sinh hoạt trên từng cung đường du lịch của "đằng ấy". Nhưng nào đâu đến một ngày, Nam Tô cũng phải "nhường" ngôi vị thấu hiểu người yêu cho một "người khác". Câu chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời, khi cặp đôi quyết định vác balo lên và "staycation". Đúng là con dân sáng tạo, An Phương chưa bao giờ hết ý tưởng cho những chuyến đi của mình. Nàng đã lựa chọn một điểm đến vô cùng tuyệt vời và đặc biệt để có thể tận hưởng trọn vẹn những ngày hè ươm nắng cuối cùng của mùa hè. Và thế là…hành trình thử thách của "anh Nam" (cách gọi thân mật của An Phương) chính thức bắt đầu!

Biết Nam Tô là một thần dân trung thành của cộng đồng yêu công nghệ, An Phương đã chọn một ngôi nhà thông minh đỉnh cao, phần để người thương tận hưởng tinh hoa thông minh của thời đại, phần cũng để thử thách xem liệu anh chàng có thể "điều khiển" những thiết bị chuẩn AI hay không. 24 giờ trải nghiệm bắt đầu bằng một bữa sáng đủ chất và nhanh gọn. Sau khi ăn sáng, cặp đôi tận hưởng không gian nghỉ ngơi của riêng mình bằng những chương trình TV chuẩn gu. Đi chơi không quên nhiệm vụ, cả hai đều tranh thủ chút ít thời gian để giải quyết một số công việc tồn đọng của mình. Giờ trưa tới, Nam Tô là người "hân hạnh" được đảm nhận công việc chuẩn bị bữa ăn chính trong ngày.

Nam Tô "khám phá" thử thế giới bên trong của chiếc tủ lạnh LG Side by Side InstaView xem có gì lý thú.

Kỳ nghỉ đáng giá hơn khi được tận hưởng trong một không gian sạch khuẩn.

Đương nhiên, dù bên ngoài cây xanh có giúp không khí trong lành thì vẫn cần đến LG PuriCare 360 độ giúp một tay chứ!

Thử thách tưởng quá dễ dàng với người đàn ông vốn rất sành ăn thế nhưng Nam Tô cũng suýt phải chào thua với màn vấy bẩn quần áo ngoài dự kiến. May sao, căn nhà thông minh với đầy đủ tiện nghi có sẵn đó tháp giặt sấy LG WashTower. Người đàn ông am hiểu công nghệ trông vậy cũng có chút lúng túng với thiết bị làm sạch quần áo siêu việt này, nhưng có ngay sự giúp đỡ từ An Phương, mà nói đúng hơn chính là ThinQ trong-tay-An Phương mà Nam Tô có thể nhanh chóng chọn đúng chu trình làm sạch đúng ý của mình. Nam Tô "đứng hình" trong phút giây vì không ngờ chuyến đi staycation này lại giúp mình có thể phát hiện ra một "ai đó"…chính là ThinQ, với khả năng thấu hiểu ý muốn của mình lẫn người thương của mình như vậy.

ThinQ nhanh chóng hiểu điều mà An Phương và Nam Tô mong muốn ngay tích tắc đề xuất chương trình hoạt động của thiết bị một cách phù hợp.

Tận hưởng không gian "smarthome" đâu chỉ dừng lại ở đó! Trải nghiệm "đáng tiền" chính là trong mọi khoảnh khắc, bạn đều có thể dễ dàng thao tác nhanh gọn để kiểm tra chất lượng không khí…giống như các An Phương và Nam Tô thông qua ThinQ kiểm tra hoạt động của máy lọc LG PuriCare AeroFurniture. Đâu cần vượt hàng ngàn cây số để có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mướt, ngay tại căn phòng với sự giúp sức của đầy đủ các thiết bị thông minh như thế này, cặp đôi đã có thể thoải mái hít thở bầu không gian khỏe mạnh, trong lành rồi!

Dù không gian phòng nơi cặp đôi đang "du lịch tại chỗ" không quá rộng rãi, thế nhưng nhờ có máy lọc không khí LG mà chẳng có chút mùi thức ăn phiền phức từ căn bếp và bữa ăn vừa rồi.

Nô đùa tận hưởng sự tiện nghi của LG Home thì cũng gần đến giờ tối, thế là cặp đôi cũng phải bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn lãng mạn. Đương nhiên với "cương vị" là một Content Creator, An Phương đâu thể nào bỏ qua dịp này để chưng diện "nhiều chút". Để có thể lên hình một cách lộng lẫy nhất (à, đương nhiên trước tiên là phải trông thật cuốn hút trong mắt "anh Nam"), An Phương rất cần sự giúp sức của tủ chăm sóc quần áo LG Styler. Chỉ mất tầm 20 phút, chiếc tủ "thần thánh" này đã giúp An Phương làm sạch bộ outfit của mình như mới vừa lấy từ tiệm giặt sấy chuyên nghiệp. Mùi thơm thoang thoảng của sự sang trọng, tươi mới vương vấn trên từng sợi vải đúng thật là chỉ có LG Styler mới có thể mang đến được.

Hẳn là cặp đôi chưa từng chuẩn bị một bữa tối thành công như vậy: Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức đáng kể!

24 giờ trải nghiệm LG Home và hiểu thế nào là tinh thần "Life’s Good" của cặp đôi An Phương – Nam Tô khiến nhiều người vừa tò mò vừa…ghen tỵ. Nhiều comment cho rằng ước gì có thể được trải nghiệm thử một ngày trong ngôi nhà như vậy, để cảm nhận được rõ nét cảm giác được chiều chuộng từ loạt thiết bị công nghệ hàng đầu. Còn riêng về Nam Tô, từ sau chuyến staycation này, người đàn ông am hiểu công nghệ cũng phải gật gù thán phục sự thấu hiểu ý muốn cá nhân đến từ vị trí ThinQ. Làm thế nào mà một ứng dụng công nghệ có thể nắm bắt ngay lập tức suy nghĩ của mình như vậy…bạn tò mò không, xem thử tại LINK thì biết mà!