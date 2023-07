Bé trai cứu 3 người em thoát nạn khỏi đám cháy kinh hoàng nhờ 3 kỹ năng thoát hiểm được học ở trường

Đó là 30 phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời mà vợ chồng anh Hoàng Hải (sống tại Hà Nội) đã trải qua. Dù sự việc đã diễn ra cách đây 3 năm nhưng mỗi khi nhớ lại, anh chị vẫn vô cùng xúc động vì các con đã thoát khỏi vụ cháy nguy hiểm.

Vào thứ 7 (ngày 11/7/2020), vợ chồng anh Hải đi có việc cách Hà Nội khoảng 40km. Đúng lúc đó, con trai cả tên thường gọi ở nhà là Tí (lúc này học lớp 7) hét lên trong điện thoại cho mẹ "Mẹ ơi nhà mình bị cháy rồi, bọn con trên tầng 3 không thoát ra được" rồi tắt máy. Anh Hải và vợ liên tục gọi lại cả chục cuộc nhưng không có bất kì ai nghe máy.

Anh Hải ôm con trai cả - Người hùng của cả gia đình đã xuất sắc sử dụng các kỹ năng được đào tạo để cứu các em (ảnh trái) và cậu 2 Tít béo bị anh kéo ngã lăn ở cầu thang lúc chạy xuống.

"Chúng tôi như rơi xuống vực thẳm, chân tay bủn rủn, đầu óc không nghĩ được gì nữa. Lúc đó cứ nhớ được tới ai là gọi luôn nhờ đến cứu nhưng tay run không bấm nổi điện thoại. Gắng gọi được vài người xong chỉ biết ngồi trên xe khấn Trời Phật phù hộ cho các con được cứu thoát ra ngoài an toàn. Chợt nghĩ tới hình ảnh các con đang ôm nhau hoảng loạn trong phòng chờ được cứu.



Bao câu hỏi đặt ra: Cháy ở phòng nào? Liệu lửa bây giờ đã bén đến chỗ chúng nó chưa? Mấy đứa có biết đường chạy lên sân thượng mà trèo sang mái nhà hàng xóm không? Tại sao không ai nghe điện thoại thế này? Hay là chúng đã bị ngạt khói? Có ai cứu bọn chúng không? Suy nghĩ về tình huống xấu nhất có thể xảy ra là mình sẽ mất tất cả các con giống như 1 số trường hợp gần đây mình được đọc trên báo mạng khiến xương sống lạnh toát, 2 bên thái dương giật mạnh từng hồi... Từng phút cứ trôi qua thật kinh khủng. 2 vợ chồng thay nhau gọi điện hết cho anh em họ hàng và bạn bè", anh Hải thuật lại.

Bà giúp việc cùng những đứa trẻ thất thần sau khi thoát ra ngoài.

Trong khi 4 con của anh Hải đang ngủ, 2 cô giúp việc ở trên tầng 3 thì xảy ra cháy mà không ai hay biết. Lý do sau này được phát hiện là do chập ổ cắm điện tủ lạnh. Đến khi đám cháy đã to khiến bình gas tủ lạnh phát nổ lớn thì mọi người mới biết và chạy xuống dưới nhà. Cháy ở tầng 2 trong khi các bé và người giúp việc mắc kẹt trên tầng 3 không xuống được. Vì lửa nóng và khói đen mù mịt không nhìn thấy gì nên mấy đứa trẻ sợ quá buộc phải đóng cửa tầng 3 và ra ngoài lan can kêu cứu.

May mắn, con trai cả của anh Hải đã được nhà trường và mẹ dạy cho các kỹ năng sống nên có đủ kiến thức xử lý tình huống trong đám cháy. Sau khi chạy ngược lên tầng 3 đóng cửa lại, ra lan can kêu cứu thì cậu bé vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm dấp nước đưa cho các em mỗi đứa 1 cái chụp đầu chống ngạt. Tiếp theo, bé mở vòi sen cho ướt quần áo để khỏi bắt lửa khi chạy xuống. Ngoài ra, cậu bé lớp 7 cũng gọi 114 báo cháy dù bên ngoài hàng xóm đã gọi giúp trước đó rồi. Cậu gọi cứu hỏa trước khi gọi cho bố mẹ vì biết cái nào quan trọng hơn.

Một phần cửa được những người hàng xóm cạy lên để cứu các bé ra ngoài

Hàng xóm nhà anh Hải sau khi báo cháy đã dùng mọi cách để vào nhà cứu các bé. Vài người bật đèn pin điện thoại chạy qua lửa nóng và làn khói đen dày đặc đang phun ra từ bếp lên tầng 3 đưa cả 4 đứa trẻ cùng 2 cô giúp việc xuống và lăn ra ngoài qua khe cửa hẹp đó. Vậy là lũ trẻ thoát nạn! Chỉ chậm vài phút nữa thôi là lửa lan ra cầu thang gỗ.

Khoảng vài chục phút sau, khi mọi người được đưa ra ngoài an toàn, vợ chồng anh Hải mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó trong đầu anh chị chỉ cần các con thoát nạn, đồ đạc và nhà cửa có cháy sạch cũng không sao.

Đám cháy thiêu rụi cả căn nhà.

"Mình quyết định chia sẻ câu chuyện này vì không muốn bất cứ ai gặp phải hoàn cảnh tương tự. Tai ương có thể ập đến với bất cứ ai nên không được chủ quan. Các đồ điện trong nhà phải được kiểm tra thường xuyên, nhất là các ổ cắm điện. Phải tính trước các phương án PCCC và thoát hiểm cho gia đình khi xảy ra hỏa hoạn... Đặc biệt, các em bé nên được học kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy xảy ra", anh Hải nhắn nhủ.