Bé trai 9 tuổi được tặng siêu xe Lamborghini trị giá 39 tỷ đồng

Cảnh quay cho thấy một chiếc hộp lớn mở ra để lộ chiếc Lamborghini và hàng trăm quả bóng bay trong khi hoa giấy bay đầy không khí.

Một tấm biển dán ở phía trước có dòng chữ "Qansa tròn 9 tuổi". Sau đó, gia đình tạo dáng chụp ảnh trước chiếc xe phiên bản giới hạn.

Tiếp theo, video chuyển sang cảnh Qansa chuẩn bị thổi nến trên chiếc bánh có chủ đề tương tự.

Mẫu xe màu đen tuyền này có giá trị thị trường khoảng 1,13 triệu bảng Anh (39 tỷ đồng).

Najmuddin cho biết con trai ông đã đích thân chọn chiếc xe thể thao này. Ảnh: Newsflash

Tiệc sinh nhật xa hoa này diễn ra tại Makassar, Indonesia vào ngày 7/11. Tổng giám đốc điều hành của TRK Holding, Haji Najmuddin đã tặng chiếc Lamborghini Revuelto cho con trai Qansa trước mặt gia đình, bạn bè và bạn học của cậu bé. Bữa tiệc được tổ chức tại Khách sạn Ballroom Four Points.

Najmuddin cho biết con trai ông đã đích thân chọn chiếc xe thể thao này tại phòng trưng bày trước đó.

Anh nói: "Thằng bé rất thích xe thể thao và đích thân chọn xe ở showroom nên chúng tôi đã mua nó".

Khách mời tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe mui trần sang trọng của Ý tại bữa tiệc sinh nhật.

Diễn viên kiêm người dẫn chương trình người Indonesia Boy William, người tham dự bữa tiệc, cho biết: "Chỉ có Cristiano Ronaldo mới từng tặng một chiếc Lamborghini như thế này, và giờ Qansa cũng có một chiếc!".

Najmuddin, còn được gọi là Jojon, là người đứng đầu TRK Holding.

Đây là một công ty tham gia vào nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau, đặc biệt là khai thác mỏ thông qua công ty con PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK).

Lamborghini Revuelto là một trong những mẫu xe mới nhất được sản xuất bởi Automobili-Lamborghini SpA. Nhà sản xuất ô tô Ý này được Ferruccio Lamborghini thành lập vào năm 1963 để cạnh tranh với Ferrari.