Bé trai 3 tuổi mất cả gia đình trong trận động đất kinh hoàng ở Syria

Sau 42 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát do trận động đất kinh hoàng phá hủy thị trấn Jandaris, Syria, Tariq Haidar, 3 tuổi đã được giải cứu. Nhưng không may mắn, gia đình của cậu bé đã thiệt mạng do thảm họa động đất.

Haidar được đưa tới bệnh viện sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân trái của cậu bé để cứu sống em và đang cố gắng chữa trị chân bên phải.

"Ngay khi cậu bé thức dậy và nhìn thấy chúng tôi, cậu liền hỏi: Miral đâu?, chúng tôi hỏi: Miral là ai? và cậu bé đáp: Chị gái cháu, chị ấy đang ngủ cạnh cháu nhưng đã không trả lời cháu", Malek Qasida, y tá chăm sóc cho Haidar, cho biết.

Theo các nhân viên cứu hộ, thị trấn Jandaris đã bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất. Tính đến sáng 10/2 (giờ địa phương), các quan chức và nhân viên y tế cho biết 17.674 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3.377 người thiệt mạng ở Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2, nâng tổng số người thiệt mạng lên 21.051.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau trận động đất ở thị trấn Jandaris, tỉnh Aleppo, phía Tây Bắc Syria. Họ cho biết vẫn còn nhiều gia đình mắc kẹt dưới đống đổ nát./.