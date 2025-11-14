Bé gái thử đeo chiếc vòng vàng vào tay, 10 giây sau bị đòi bồi thường gần 4 triệu đồng: Cảnh sát vào cuộc, bên bán có phản ứng lạ

Một cửa hàng trang sức China Gold ở Quảng Đông, Trung Quốc, gần đây đã gây ra một vụ tranh cãi lớn. Một người phụ nữ cho biết cô cùng con gái đến cửa hàng để thử một chiếc vòng vàng. Quá trình này diễn ra không quá 10 giây. Sau khi tháo vòng ra, nhân viên cửa hàng lại cáo buộc chiếc vòng bị "biến dạng" và yêu cầu cô phải bồi thường 1000 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng) hoặc mua luôn sản phẩm, nếu không sẽ không được rời đi. Điều này khiến người phụ nữ vô cùng bức xúc và đã gọi cảnh sát đến giải quyết.

Theo báo Toutiao News, vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 11. Người phụ nữ khẳng định cô đã xin phép nhân viên trước và toàn bộ quá trình thử vòng đều có nhân viên quan sát. Chiếc vòng mà con cô thử có kích thước khá lớn, hoàn toàn không ôm sát da và cũng không có bất kỳ lực tác động bên ngoài nào.

Ngay khi tháo vòng ra, nhân viên lập tức nói rằng món trang sức đã bị biến dạng và yêu cầu bồi thường hoặc mua. Người phụ nữ rất bất ngờ, hai bên giằng co không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, cô đã phải gọi cảnh sát.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường đã đặt nghi vấn về cách làm việc của cửa hàng, cho rằng nếu sản phẩm được trưng bày cho khách hàng thử, trừ khi có thông báo rõ ràng trước về việc sản phẩm dễ bị biến dạng, nếu không thì không nên yêu cầu bồi thường bắt buộc. Cảnh sát cũng đề nghị kiểm tra camera giám sát để làm rõ, nhưng nhân viên cửa hàng đã từ chối cung cấp với nhiều lý do khác nhau.

Nhân viên khẳng định vòng bị biến dạng nhưng không cung cấp video từ camera

Trước những chất vấn từ bên ngoài, bộ phận chăm sóc khách hàng của China Gold đã phản hồi rằng tất cả nhân viên đều đã được đào tạo nghiệp vụ và việc thử đồ trang sức vàng thường cần có sự hỗ trợ của nhân viên. Họ cho biết vụ việc sẽ được chuyển cho bộ phận liên quan xử lý. Tuy nhiên, phản hồi này đã bị nhiều cư dân mạng chỉ trích là "qua loa" và "né tránh vấn đề trọng tâm".

Một lượng lớn cư dân mạng đã lên án hành vi của cửa hàng là "mua bán ép buộc" và "lừa đảo trá hình". Họ suy đoán rằng có lẽ do giá vàng gần đây tăng cao đã làm tăng áp lực kinh doanh lên cửa hàng, khiến họ tìm cách chuyển rủi ro sang người tiêu dùng.

Nguồn: ETtoday