'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng

Về TP. Chí Linh (cũ) nay là phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng, không khó để nhận ra những rừng dẻ tự nhiên đang nở trắng.
Hoa dẻ rừng thường nở vào tháng 10 âm lịch hàng năm.
Hoa có màu trắng và có kết cấu gần giống hoa nhãn.
Ở đây, cây dẻ rừng được xem như "báu vật" của người dân địa phương.
Cây dẻ nở hoa vào mùa đông, đến mùa thu người dân sẽ vào rừng nhặt hạt dẻ đem bán. Mỗi năm hàng trăm tấn hạt dẻ được người dân thu gom để bán và thu về nguồn lợi kinh tế từ những cánh rừng dẻ tự nhiên.
Hoa dẻ mọc thành từng chùm có màu trắng, có mùi thơm dịu đặc trưng. Đây cũng là mùa ong lấy mật từ hoa dẻ phát triển mạnh mẽ.
Hoa dẻ mọc từ ngọn cây, nhìn từ trên cao xuống chỉ một màu trắng như mây lững lờ trên các cánh rừng ở phường Nguyễn Trãi.
Theo người dân địa phương, rừng dẻ đã có hàng trăm năm nay. Mặc dù việc trồng keo, bạch đàn đem lại lợi ích kinh tế lớn nhưng đa số người dân vẫn giữ rừng dẻ như một "báu vật".
Họ gọi rừng dẻ như "báu vật" bởi mỗi năm nguồn lợi từ những cánh rừng này đem lại là kế sinh nhai bền vững cho người dân địa phương.
Không mất công chăm sóc, gieo trồng, cây dẻ rừng là nguồn lợi cho đàn ong lấy mật, là "lộc rừng" cho người dân thu gom hạt dẻ và là lá phổi xanh bền vững của cả vùng...
Hiện khu vực này vẫn còn hơn 1.000ha rừng dẻ tự nhiên được người dân bảo vệ.
Khi chiều đông buông xuống, ánh nắng vàng trải dài trên những tán dẻ, hương hoa theo gió lan tỏa khắp núi rừng. Giữa không gian bao la, cây dẻ vẫn lặng lẽ tỏa bóng, cho hoa trắng, quả ngọt, và cho con người nơi đây một cuộc sống ấm no, vững bền.