'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng

Hoàng Dương, Theo vtcnews.vn 06:52 02/12/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Bạt ngàn những cánh rừng dẻ ở phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Phòng đang vào mùa nở rộ. Theo người dân trong vùng, đây là những cánh rừng dẻ tự nhiên hiếm hoi còn sót lại, trong đó có những cây dẻ hàng trăm năm tuổi vẫn nở hoa.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 1.

Về TP. Chí Linh (cũ) nay là phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng, không khó để nhận ra những rừng dẻ tự nhiên đang nở trắng.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 2.

Hoa dẻ rừng thường nở vào tháng 10 âm lịch hàng năm.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 3.

Hoa có màu trắng và có kết cấu gần giống hoa nhãn.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 4.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 5.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 6.

Ở đây, cây dẻ rừng được xem như "báu vật" của người dân địa phương.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 7.

Cây dẻ nở hoa vào mùa đông, đến mùa thu người dân sẽ vào rừng nhặt hạt dẻ đem bán. Mỗi năm hàng trăm tấn hạt dẻ được người dân thu gom để bán và thu về nguồn lợi kinh tế từ những cánh rừng dẻ tự nhiên.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 8.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 9.

Hoa dẻ mọc thành từng chùm có màu trắng, có mùi thơm dịu đặc trưng. Đây cũng là mùa ong lấy mật từ hoa dẻ phát triển mạnh mẽ.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 10.

Hoa dẻ mọc từ ngọn cây, nhìn từ trên cao xuống chỉ một màu trắng như mây lững lờ trên các cánh rừng ở phường Nguyễn Trãi.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 11.

Theo người dân địa phương, rừng dẻ đã có hàng trăm năm nay. Mặc dù việc trồng keo, bạch đàn đem lại lợi ích kinh tế lớn nhưng đa số người dân vẫn giữ rừng dẻ như một "báu vật".

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 12.

Họ gọi rừng dẻ như "báu vật" bởi mỗi năm nguồn lợi từ những cánh rừng này đem lại là kế sinh nhai bền vững cho người dân địa phương.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 13.

Không mất công chăm sóc, gieo trồng, cây dẻ rừng là nguồn lợi cho đàn ong lấy mật, là "lộc rừng" cho người dân thu gom hạt dẻ và là lá phổi xanh bền vững của cả vùng...

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 14.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 15.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 16.

Hiện khu vực này vẫn còn hơn 1.000ha rừng dẻ tự nhiên được người dân bảo vệ.

'Báu vật' của người Hải Phòng nở hoa trắng rừng- Ảnh 17.

Khi chiều đông buông xuống, ánh nắng vàng trải dài trên những tán dẻ, hương hoa theo gió lan tỏa khắp núi rừng. Giữa không gian bao la, cây dẻ vẫn lặng lẽ tỏa bóng, cho hoa trắng, quả ngọt, và cho con người nơi đây một cuộc sống ấm no, vững bền.

Hải Phòng sẽ là thành phố ẩm thực
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày