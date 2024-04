Bắt quả tang nhiều CSGT dùng ma tuý trong khách sạn

Ngày 11/4, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những cán bộ chiến sĩ trong ngành có sai phạm nghiêm trọng trên tinh thần không bao che, không có ngoại lệ, báo Vietnamnet cho hay.

Theo đó, cách đây khoảng 2 tuần, trong một buổi kiểm tra hành chính khách sạn trên địa bàn, tổ công tác của Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận phát hiện gần 10 người đang sử dụng ma tuý.

Tờ Pháp luật TP.HCM cho biết, qua xác minh, công an quận Bình Thạnh xác định trong 10 người có nhiều chiến sĩ CSGT công tác tại nhiều đơn vị gồm Công an quận Phú Nhuận, Công an quận 1 và Công an TP Thủ Đức.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các chiến sĩ CSGT trên đã bị tước quân tịch. Theo tin tức từ báo Giao thông, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ các đối tượng liên quan.