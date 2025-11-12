Bắt Phạm Thị Thanh Lương

Ngày 11/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào rạng sáng ngày 8/11, lực lượng chức năng đang tuần tra bảo vệ mùa vụ tại khu vực có nhiều vườn cà phê thuộc tổ dân phố 2, Đại Lào, phường 3 Bảo Lộc, thì nghe người dân tri hô phát hiện một đối tượng đang hái trộm cà phê.

Thấy bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị tổ công tác phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, kẻ trộm bị bắt quả tang là Phạm Thị Thanh Lương (SN 1989, trú tại tổ dân phố 4 Lộc Châu, phường 3 Bảo Lộc).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 172kg cà phê quả tươi và một xe máy.

Đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Cà phê đối tượng trộm cắp được (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đối tượng Lương khai nhận đang thực hiện hành vi hái trộm cà phê thì bị người dân phát hiện.

Tiếp tục đấu tranh, nữ "đạo chích" khai thêm rằng trước đó vào đêm 6/11 đã hái trộm 170kg cà phê quả tươi tại một vườn cà phê trên địa bàn Phường 3 Bảo Lộc rồi mang về cất giấu tại nhà riêng.