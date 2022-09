Bắt ông trùm ổ nhóm nuôi nhốt nhiều nữ tiếp viên quán karaoke

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh (tức Quỳnh "sẹo"; SN 1991); Vũ Ngọc Thanh (SN 2003); Lê Văn Quang (SN 1998); Nguyễn Văn Tuấn (SN 2003) và Lê Văn Huân (SN 1999; cùng ngụ huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Vũ Văn Quỳnh (tức Quỳnh "sẹo") - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện ổ nhóm do Quỳnh "sẹo" cầm đầu chuyên bảo kê, chăn dắt tiếp viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa.

Từ đầu năm 2022, Vũ Văn Quỳnh đã lên mạng Facebook tuyển các nhân viên nữ từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh (trong đó có cả những nhân viên chưa đủ 16 tuổi) về phục vụ rót bia, tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn khu du lịch Hải Tiến.

Để dễ bề điều khiển những tiếp viên quán karaoke này, Quỳnh đã thuê một căn nhà kiên cố xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa) để các nhân viên này ăn ở, sinh hoạt. Đồng thời, Quỳnh còn thuê 4 đối tượng trên quản lý, giám sát, đưa đón các nhân viên nữ đến các quán karaoke khi khách có yêu cầu.

Nhóm "đàn em" do Quỳnh thuê để bảo kê, bắt nhốt các nữ tiếp viên quán karaoke - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong quá trình điều hành, Quỳnh "sẹo" đặt ra nhiều nguyên tắc như hạn chế việc dùng điện thoại di động khi đi hát với khách, kiểm soát chi tiêu cá nhân, không được đi ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Quỳnh… Những trường hợp vi phạm sẽ bị Quỳnh đánh đập, trừ lương hoặc đập vỡ điện thoại.

Trước việc bị Quỳnh "giam lỏng", một số nhân viên đã tìm cách trốn ra ngoài, sau đó đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để báo tin và đề nghị giải cứu cho các nhân viên đang bị nhóm của Quỳnh bắt nhốt. Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và bắt giữ 5 đối tượng trên, giải cứu nhiều cô gái.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.